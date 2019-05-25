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Эмилия Кларк объяснила, почему отказалась от главной роли в драме «50 оттенков серого»

Звезда передумала раздеваться перед камерой после первого сезона «Игры престолов».

Эмилия Кларк объяснила, почему отказалась от главной роли в драме «50 оттенков серого»
Эмилия Кларк больше не намерена обнажаться на камеру. Фото: globallookpress©Wiese/face to face

Актриса Эмилия Кларк входит в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Всемирную известность ей, конечно, принесла звездная роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».

В ходе работы над сериалом Эмилии поступило заманчивое предложение. Режиссер Саманта Тейлор-Джонсон пригласила ее исполнить главную женскую роль в мелодраме «50 оттенков серого». Но Кларк отказалась играть возлюбленную Кристиана Грея, причем не из-за чрезмерной занятости в фэнтезийной саге.

Как рассказала актриса в недавнем интервью The Hollywood Reporter, ей оказался близок режиссерский взгляд на сюжет «50 оттенков». Единственное, чего она категорически не собиралась делать – обнажаться на камеру. Она сделала это в начале «Игры престолов», и с тех самых пор на каждой пресс-конференции или в интервью журналисты непременно задавали вопрос именно об этих эпизодах. Больше оказываться в подобной ситуации Эмилия не собиралась.

«Это чертовски раздражает, я устала от этого. Я разделась, чтобы раскрыть своего персонажа, а не для того, чтобы какой-то парень мог полюбоваться моей грудью», – негодует знаменитость.

В итоге роль Анастейши Стил досталась Дакоте Джонсон, за нее дочь Мелани Гриффит получила премию «People’s Choice Awards». На роль Грея изначально прочили Роберта Паттинсона и даже Райана Гослинга, но на экране, напомним, появился Джейми Дорнан.

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"50 оттенков серого""Игра Престолов"Дакота ДжонсонЭмилия Кларк
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Эмилия Кларк объяснила, почему отказалась от главной роли в драме «50 оттенков серого»
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