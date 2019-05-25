44-летняя Анна Банщикова раскрыла секрет стройности

Она много внимания уделяет спорту, и недавно у нее появилось новое активное увлечение.

44-летняя актриса Анна Банщикова в своем блоге рассказала о новом увлечении – она увлеклась верховой ездой. Артистка показала поклонникам снимок, где общается с конем по кличке Гриша.

«Мы подружились с Гришей! Какой же он грациозный и какой в нем покой!» — пишет в блоге актриса.

Глядя на этот снимок, поклонники начали говорить не только о новом увлечении своего кумира, но и о потрясающей физической форме Банщиковой. Одна из поклонниц отметила, что актриса, которая воспитывает троих детей, совсем не выглядит на свой возраст.

«Анна, вы совсем как девочка! Вы прекрасно смотритесь с этим красавцем!» — считает одна из подписчиков актрисы.

За последнее время Анна Банщикова сильно похудела. Поклонники много раз спрашивали у нее, в чем же секрет стройности. Как оказалось, все крайне просто.

«Секрет похудения прост. Спорт, здоровое питание и секс!» — утверждает актриса.

Недавно она отдыхала на Мальдивах и часто публиковала снимки в купальнике, показывая стройную и одновременно женственную фигуру.