Лобода станцевала под свой хит «Суперзвезда» в честь победителей шоу «Голос. Дети»

Певица Светлана Лобода во время концерта в Алма-Ате станцевала под свой хит «Суперзвезда». Она подчеркнула на своей страничке в Instagram, что посвящает эту песню всем участникам шоу «Голос. Дети». «Танцую в честь всех победителей», — заявила исполнительница, которая на проекте была одной из наставниц.

Ранее Лобода разместила в соцсетях послание всем участникам конкурса, которых она безумно любит. По ее словам, после этого испытания все дети стали мудрее, выносливее и теперь без проблем смогут справиться со всеми жизненными трудностями. Она особенно подчеркнула, что говорит эти слова уже не как наставница своих детей, а как просто друг. Певица пожелала всем ребятам удачи в их дальнейших карьерах. Она уверена, что они станут большими артистами в будущем.

Отметим, что по итогам нового финала шоу «Голос. Дети» победителями стали все девять финалистов, включая дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Все ребята получили по миллиону рублей. Кроме того, в будущем их пригласят для записи песен.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время награждения особенно подчеркнул, что на «первой кнопке» ничто не продается, как некоторые могли подумать. Он пожурил Ержана Максима, который снялся в провокационном рекламном ролике, где нелестно высказываются о Первом канале. После финала шоу многие звезды шоу-бизнеса отметили, что в данной ситуации Первый канал поступил очень верно, что не стал выделять кого-то одного из участников, а наградил всех.