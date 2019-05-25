НОВОСТИ

Дана Борисова получила в подарок дорогой телефон от нового ухажера

Телеведущая надеется, что наконец-то обретет счастье.

Дана Борисова получила в подарок дорогой телефон от нового ухажера
Дана Борисова/globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова несколько дней назад сходила на свидание. Ее новый избранник — сорокалетний бизнесмен из Ставрополя. В ближайшее время он планирует купить жилье в столице. По словам Даны Борисовой, вместе с мужчиной она посетила дорогой ресторан «Кафе Пушкинъ». Затем они решили сходить в музей великого поэта. Как рассказала телеведущая, ее новый мужчина безумно любит стихи. Весь вечер он читал ей Расула Гамзатова.

Дана Борисова надеется обрести любовь/globallookpresscom

От нового мужчины Дана Борисова ушла не с пустыми руками. Он подарил ей десятую модель Айфона. После свидания мужчина, у которого много дел по работе, улетел в командировку. Сейчас телеведущая считает дни до новой встречи. Избранник произвел на нее хорошее впечатление.

Кстати, не так давно звезда была на шоу «Битвы экстрасенсов». Там ей как раз предсказали, что она встретит мужчину своей мечты в конце мая. Сейчас ведущая очень следит за своей внешностью. Она поддерживает здоровье кожи и волос с помощью витаминов. Также популярная блондинка следит за питанием, не позволяет себе лишнего, чтобы не набрать лишних килограммов.

Как признается телеведущая, хорошо выглядеть сегодня – недешевое удовольствие. К примеру, только на лифтинг она потратила 70 тысяч рублей, «поставила» нити за 55 тысяч. Сейчас она пьет очень много витаминов. Звезда надеется, что новый избранник оценит все ее старания, сообщает «СтарХит».

Вам может быть интересно:

Личная жизнь Леры Кудрявцевой: измены, криминал и большой спорт Борисова отправит свою дочь на «Голос. Дети», а Бородина против участия в этом проекте 51-летняя Селин Дион стала лицом известного французского бренда

Тэги:

Дана Борисовановый мужчинауход за внешностью
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дана Борисова получила в подарок дорогой телефон от нового ухажера
Интересно?
Поделись с друзьями: