Дана Борисова получила в подарок дорогой телефон от нового ухажера

Телеведущая Дана Борисова несколько дней назад сходила на свидание. Ее новый избранник — сорокалетний бизнесмен из Ставрополя. В ближайшее время он планирует купить жилье в столице. По словам Даны Борисовой, вместе с мужчиной она посетила дорогой ресторан «Кафе Пушкинъ». Затем они решили сходить в музей великого поэта. Как рассказала телеведущая, ее новый мужчина безумно любит стихи. Весь вечер он читал ей Расула Гамзатова.
От нового мужчины Дана Борисова ушла не с пустыми руками. Он подарил ей десятую модель Айфона. После свидания мужчина, у которого много дел по работе, улетел в командировку. Сейчас телеведущая считает дни до новой встречи. Избранник произвел на нее хорошее впечатление.
Кстати, не так давно звезда была на шоу «Битвы экстрасенсов». Там ей как раз предсказали, что она встретит мужчину своей мечты в конце мая. Сейчас ведущая очень следит за своей внешностью. Она поддерживает здоровье кожи и волос с помощью витаминов. Также популярная блондинка следит за питанием, не позволяет себе лишнего, чтобы не набрать лишних килограммов.
Как признается телеведущая, хорошо выглядеть сегодня – недешевое удовольствие. К примеру, только на лифтинг она потратила 70 тысяч рублей, «поставила» нити за 55 тысяч. Сейчас она пьет очень много витаминов. Звезда надеется, что новый избранник оценит все ее старания, сообщает «СтарХит».