Дана Борисова получила в подарок дорогой телефон от нового ухажера

Телеведущая Дана Борисова несколько дней назад сходила на свидание. Ее новый избранник — сорокалетний бизнесмен из Ставрополя. В ближайшее время он планирует купить жилье в столице. По словам Даны Борисовой, вместе с мужчиной она посетила дорогой ресторан «Кафе Пушкинъ». Затем они решили сходить в музей великого поэта. Как рассказала телеведущая, ее новый мужчина безумно любит стихи. Весь вечер он читал ей Расула Гамзатова.

От нового мужчины Дана Борисова ушла не с пустыми руками. Он подарил ей десятую модель Айфона. После свидания мужчина, у которого много дел по работе, улетел в командировку. Сейчас телеведущая считает дни до новой встречи. Избранник произвел на нее хорошее впечатление.

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Кстати, не так давно звезда была на шоу «Битвы экстрасенсов». Там ей как раз предсказали, что она встретит мужчину своей мечты в конце мая. Сейчас ведущая очень следит за своей внешностью. Она поддерживает здоровье кожи и волос с помощью витаминов. Также популярная блондинка следит за питанием, не позволяет себе лишнего, чтобы не набрать лишних килограммов.

Как признается телеведущая, хорошо выглядеть сегодня – недешевое удовольствие. К примеру, только на лифтинг она потратила 70 тысяч рублей, «поставила» нити за 55 тысяч. Сейчас она пьет очень много витаминов. Звезда надеется, что новый избранник оценит все ее старания, сообщает «СтарХит».