Как Анастасия Волочкова: Лариса Гузеева отметила юбилей в бане

Устраивать большую вечеринку в честь дня рождения она не стала и улетела за границу к друзьям.

Главная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева отметила юбилей – ей исполнилось 60 лет. В честь праздника она решила не устраивать пышный банкет в столице. Вместо этого актриса улетела за границу. Юбилей она отметила в тесном кругу своих подруг.

Пышной вечеринке Лариса Гузеева предпочла баню и небольшое застолье, где главными блюдами стали пельмени и чай.

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«Они еще спрашивали у меня, буду ли, сибирячка, есть пельмени!» — цитирует актрису издание «7дней.ru».

Вероятно, на несколько дней телеведущая решила закрыться от виртуального мира – ни одного фото со своего скромного праздника в бане она не показала, а несколько публикаций, что были в Stories, быстро исчезли.

Обсуждая это, поклонники телеведущей шоу «Давай поженимся!» сразу вспомнили про другую знаменитость, которая не мыслит свою жизнь без бани. Речь идет об Анастасии Волочковой. Она, в отличие от Гузеевой, всегда щедро балует фанатов снимками из сауны.

Реагировать на такое сравнение главная сваха страны не стала. Хотя обычно на негативные комментарии она отвечает быстро, а недоброжелателей моментально отправляет в черный список.