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Школа, уроки вокала, тренировка, верховая узда: Устинья Малинина рассказала о распорядке дня

У начинающий певицы очень напряженный график.

Школа, уроки вокала, тренировка, верховая узда: Устинья Малинина рассказала о распорядке дня
Александр Малинин с дочкой Устиньей/instagram.com/ustinya_malinina_official/

Дочь музыканта Александра Малинина Устинья в Instagram рассказала о своем распорядке дня. Надо сказать, что у девушки очень насыщенное расписание, в котором практически нет свободного времени. Она учится в баварской гимназии. По словам девушки, ее день начинается в шесть утра. По расписанию школа, уроки вокала, тренировка в зале, верховая езда. По вечерам она делает уроки. Задают ей очень много. Кроме того, в этом графике нужно еще найти окно и поработать над своими песнями.

Устинья Малинина отметила, что ей очень нравится учиться. Хотя это не так и просто. «Все уроки у меня на немецком и английском, а к ним еще надо учить латынь. Когда я пошла в баварскую гимназию, там никому не было дела, что я не говорю на их языке. И понимать объяснения учителей на немецком мне было достаточно сложно. Сейчас я одна из лучших в классе», — заявила девушка.

Как считает Устинья Малинина, главное в жизни – не бояться трудностей. Не нужно опускать руки, даже если порой очень сложно. При этом если правильно построить распорядок своего дня, то всегда можно найти время на развлечения.

Добавим, что дочь Александра Малинина сейчас достаточно редко появляется в России. Девушка регулярно выкладывает в социальных сетях снимки. Как правило, в компании своих родителей и брата Фрола. Устинья уже не раз подчеркивала, что безумно благодарна отцу, который в любой ситуации готов прийти ей на помощь.

Кстати, девушка – большая модница. На ее страничке в соцсетях то и дело появляются снимки в очень красивых платьях. Устинья Малинина не скрывает, что с большим трепетом всегда подходит к выбору одежды и ярких нарядов. При этом в учебное заведение она ходит в обычной форме, как и все ученики ее баварской гимназии.

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Школа, уроки вокала, тренировка, верховая узда: Устинья Малинина рассказала о распорядке дня
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