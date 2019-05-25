Анна Седокова посоветовала девушкам не заводить романы с мужчинами на 10 лет старше

Певица уверена, что таких отношений нужно избегать, так как разница в возрасте со временем превратится в пропасть между возлюбленными.

Российская певица Анна Седокова часто делится с подписчиками своим опытом. Недавно она опубликовала сразу несколько советов, которые дала бы себе в юности. Один из самых главных касался отношений с мужчинами.

Анна Седокова вышла впервые замуж в 21 год, и ее избранник, футболист Валентин Белькевич, был старше на 10 лет. Тогда такая разница в возрасте казалась ей вполне уместной. Однако пара вскоре рассталась.

Исходя из своего опыта, российская исполнительница порекомендовала девушкам не строить отношения с мужчинами, которые намного старше их. Она уверена, что в такой ситуации крайне сложно найти взаимопонимание.

«Это тебе сейчас кажется, что вы одинаковые и ты такая модная и крутая, но на самом деле пропасть между 16 и 26 огромная. И если в 25 и 35 люди догоняют друг друга в развитии, то в 16, 17 и даже в 18 это невозможно. Поверь, я вышла замуж в 21 за человека на десять лет меня старше, и, видишь, как все хорошо закончилось. Хотя, бывают, наверное, и исключения», — пишет в своем блоге Седокова.

Она также призывает всех уделять много внимания спорту, развитию – как можно больше читать и слушать хорошую музыку, которая приходится по душе.

Свой пост певица сопроводила коротким роликом – с помощью фильтра исполнительница перевоплотилась в ребенка. Увидев забавное видео, фанаты начали в один голос говорить, что Седокову в таком образе трудно отличить от ее дочери Моники.

«С Моникой одно лицо», — комментируют поклонники пост кумира.

Напомним, певица родила Монику во втором браке, когда была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. После тяжелого расставания родителей девочка живет с отцом в США. На майских праздниках Седокова после долгой разлуки встретилась с дочкой.