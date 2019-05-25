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Татьяна Кравченко призналась, что находилась в депрессии после съемок в «Сватах»

Актрисе как можно скорее хотелось сниматься в новых сериях ситкома.

Татьяна Кравченко призналась, что находилась в депрессии после съемок в «Сватах»
Татьяна Кравченко/globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала, что находилась в депрессии, когда закончила свою работу в сериале. По ее словам, ей как можно скорее хотелось принять участие в съемках новых серий. Перед каждыми съемками она сидела на специальных диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Она не хотела никого подводить. Ей было важно хорошо сыграть в каждой новой серии знаменитого проекта, который уже на протяжении десятилетия не теряет своей популярности.

Кравченко была в депрессии после «Сватов»/globallookpress.com

Как считает Кравченко, работа в «Сватах» для нее – это подарок судьбы. Она просит не считать это странным, хотя за ее плечами работа с такими режиссерами, как Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Алла Сурикова, Роман Балаян.

По словам Кравченко, она просто влюблена в свою героиню – Валентину Будько. При этом Кравченко подчеркнула, что часто люди, которые влюблены в данный сериал и его героев, подходят к ней на улице и так и называют. Она совсем не обижается. Актриса считает, что очень похожа на Будько. Такая же заводная, шумная, по происхождению украинка.

Кравченко сказала, что в обычной жизни старается отталкивать от себя и поскорее забывать негативные моменты. Она продолжает познавать что-то новое и открывать в себе какие-то интересные качества, сообщает «Собеседник».

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Тэги:

постоянная депрессиясериал СватыТатьяна Кравченко
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Татьяна Кравченко призналась, что находилась в депрессии после съемок в «Сватах»
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