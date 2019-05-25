НОВОСТИ

«Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала в шутку припомнил подростку его съемки в скандальной рекламе.

«Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети»
Константин Эрнст/globallookpress.com

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в дружелюбной форме слегка пожурил представителя Казахстана Ержана Максима после повторного финала шоу «Голос. Дети». Он подошел к мальчику и сказал ему: «Теперь ты знаешь, что на Первом ничего нельзя купить».

Ержана Максима пожурили после шоу «Голос. Дети»/instagram.com/maksim_erjan/

Отметим, что это была реакция генерального директора Первого канала на скандальный ролик, в котором несколько дней назад снялся Ержан Максим.

Напомним, что Константин Эрнст во время финала особенно подчеркнул, что проект «Голос. Дети» всегда был и будет честным проектом. Он сказал, что никакие связи и никакие деньги не помогут «сделать сердце большим, а ножку маленькой».

Свое восхищение речью Константина Эрнста уже выразили многие звезды шоу-бизнеса. Об итогах шоу высказались шоумен Максим Галкин, певица Наталья Штурм и актер Станислав Садальский. Похвала последнего особенно приятна, ведь ранее Садальский не раз негативно высказывался о некоторых программах, которые идут на «первой кнопке».

Вам может быть интересно:

«Это были правильные слова в сложной ситуации»: Галкин выразил восхищение развязкой «Голос. Дети» «Это был лучший Эрнст в его жизни»: Штурм похвалила гендиректора Первого канала после «Голос. Дети» «Всем сестрам по серьгам»: Садальский похвалил Эрнста за справедливый итог проекта «Голос. Дети»

Тэги:

Ержан МаксимКонстантин ЭрнстПрограмма "Голос. Дети"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети»
Интересно?
Поделись с друзьями: