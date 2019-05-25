«Это были правильные слова в сложной ситуации»: Галкин выразил восхищение развязкой «Голос. Дети»

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram выразил свое мнение развязкой проекта «Голос. Дети». Шоумен сейчас находится в Израиле, где дает серию концертов. «Только что закончился концерт. Я посмотрел финал «Голос. Дети». Очень растроган как зритель. Хочу поздравить всех победителей. Я — счастлив. Это были правильные слова в сложной ситуации. Константин Эрнст нашел мудрое решение. Просто замечательно все, классно, трогательно. Мы насладились потрясающими ребятами. Поздравляю их всех с победой. Считаю, что Первый канал достойно вышел из этого конфликта. Спасибо проекту «Голос» за эмоции», — заявил Максим Галкин.

Напомним, что по итогам шоу «Голос. Дети» победу одержали все девять финалистов шоу, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову. Девочка, правда, на финал шоу не пришла. Ранее ее мать говорила, что ребенок должен сам принять решение, нужно ли ему участвовать в «переигровке».

На Первом канале между тем особенно подчеркнули, что не считают Микеллу Абрамову изгоем. Она победила в шоу наравне со всеми участниками проекта. Девочка также получит миллион рублей и возможность продолжать свою карьеру дальше.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» в первый раз завершилось около месяца назад грандиозным скандалом. Победила в проекте Микелла Абрамова. За девочку проголосовали больше половины среди всех, кто участвовал в этой процедуре. Россияне посчитали, что за ребенка был вброс голосов. Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило эту гипотезу. Был назначен новый финал, который прошел 24 мая.