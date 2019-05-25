«Это был лучший Эрнст в его жизни»: Штурм похвалила гендиректора Первого канала после «Голос. Дети»

Певица Наталья Штурм в Instagram похвалила генерального директора Первого канала Константина Эрнста после финала шоу «Голос. Дети», где победителями в результате «переигровки» были признаны все девять участников финала, включая дочь Алсу, 11-летнюю Микеллу Абрамову. «Это был лучший Эрнст в его жизни. Эрнст времён «Вида», «Матадора». Он вдруг стал мальчишкой, который должен поступить по-пацански, как поступили бы они всей командой, как сделал бы Листьев», — заявила исполнительница.

Как отметила певица, команда Первого канала поступила с участниками очень дружелюбно, ни с кем не став сводить счеты. Все было сделано очень профессионально. Даже уравненные аплодисменты публики в начале.

Также Наталья Штурм отметила, что Ержан Максим был объективно лучшим на проекте. У него стабильный, сильный голос, отличная нервная система. Также ей понравилась Нино Чеснер. Как считает Штурм, девочку ждет большое вокальное будущее.

«Михаил Григорян — от природы артист, готовый шоумен, невероятно артистичный. Это те, за кого голосовала бы я. Но голосование отменили, сделав победителями всех участников, логично начав с реального победителя конкурса Ержана. И, действительно, это был праздник и для зрителей, и детей на сцене. Дай им бог счастья и успешного творческого пути! Вот и поставлена точка в громком телескандале. Первый не стал выжимать из истории по максимуму, он поступил просто по-честному», — сказала певица.