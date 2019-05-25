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Агутин отдыхает в Италии вместе с Варум и дочерью от предыдущего брака

Поклонники считают, что Полина - копия своего знаменитого папы.

Агутин отдыхает в Италии вместе с Варум и дочерью от предыдущего брака
Леонид Агутин с дочерью Полиной / www.instagram.com/agutinleonid/

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса — Анджелика Варум и Леонид Агутин — эти майские дни проводят в солнечной Италии.

Артисты уже побывали в Венеции, а теперь они заехали в Верону. Там к ним присоединилась Полина — старшая дочь Агутина от брака с балериной Марией Воробьевой.

Девушка живет во Франции, но она специально приехала в Италию, чтобы увидеться с отцом и мачехой.

«А в Верону старшенькая подтянулась!» — подписал Леонид Агутин снимок в Instagram, на котором он позирует вместе со своей 23-летней дочерью. На фото — папа и дочь в солнцезащитных очках.

Большинство поклонников отметили невероятное сходство Леонида и Полины. По словам некоторых, девушка — просто копия своего знаменитого отца.

Комментарии
https://www.instagram.com/agutinleonid/

«Папина дочка», «Реально очень похожа на папу», «Доча чем взрослее, тем больше на вас похожа, носы одинаковые)», «Двое из ларца», «Папина доченька», «Вот она же, копия папы», «Одно лицо», — написали поклонники в комментариях.

С мамой Полины — Марией — Агутин состоял в отношениях с 1994 по 1997 годы. Девочка родилась в марте 1996 года. У музыканта есть еще одна дочь — Елизавета — от брака с Анжеликой Варум.

Отметим, что в Италию Агутин и Варум отправились, чтобы отметить там 20-летие со дня свадьбы.

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Агутин отдыхает в Италии вместе с Варум и дочерью от предыдущего брака
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