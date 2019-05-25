Агутин отдыхает в Италии вместе с Варум и дочерью от предыдущего брака

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса — Анджелика Варум и Леонид Агутин — эти майские дни проводят в солнечной Италии.

Артисты уже побывали в Венеции, а теперь они заехали в Верону. Там к ним присоединилась Полина — старшая дочь Агутина от брака с балериной Марией Воробьевой.

Девушка живет во Франции, но она специально приехала в Италию, чтобы увидеться с отцом и мачехой.

«А в Верону старшенькая подтянулась!» — подписал Леонид Агутин снимок в Instagram, на котором он позирует вместе со своей 23-летней дочерью. На фото — папа и дочь в солнцезащитных очках.

Большинство поклонников отметили невероятное сходство Леонида и Полины. По словам некоторых, девушка — просто копия своего знаменитого отца.

«Папина дочка», «Реально очень похожа на папу», «Доча чем взрослее, тем больше на вас похожа, носы одинаковые)», «Двое из ларца», «Папина доченька», «Вот она же, копия папы», «Одно лицо», — написали поклонники в комментариях.

С мамой Полины — Марией — Агутин состоял в отношениях с 1994 по 1997 годы. Девочка родилась в марте 1996 года. У музыканта есть еще одна дочь — Елизавета — от брака с Анжеликой Варум.

Отметим, что в Италию Агутин и Варум отправились, чтобы отметить там 20-летие со дня свадьбы.