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Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол

Это произошло во время знаменитого цветочного шоу в Челси.

Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
Кейт Миддлтон / Global Look Press

Кейт Миддлтон уличили в нарушении официального протокола после того, как она поприветствовала поцелуем в щеку королеву Великобритании Елизавету II.

Инцидент произошел во время знаменитого цветочного шоу в Челси, когда герцогиня и герцог Кембриджские сменили наряды для официальной части мероприятия. Внешний вид Кейт и Уильяма очень понравился королеве и она поцеловала их, Миддлтон, в свою очередь, ответила ей тем же.

Таким образом, Кейт нарушила протокол монаршей семьи. С другой стороны, как отмечает издание The Mirror, родственники часто целуют Елизавету II на менее формальных мероприятиях, это не является нарушением правил.

Напомним, что ранее журналист Эндрю Мортон выпустил книгу «William and Catherine», в которой поведал некоторые ранее неизвестные детали романа Уильяма и Кейт. Так, по словам их общих друзей, в начале отношений член королевской семьи относился к своей возлюбленной как к служанке, не считаясь с ее мнением и требуя везде следовать за ним.

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Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
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