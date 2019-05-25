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Иван Ургант пошутил над речью Эрнста в спецвыпуске «Голос.Дети»

Шоумен обсудил итоги повторного финала вокального проекта.

Иван Ургант пошутил над речью Эрнста в спецвыпуске «Голос.Дети»
Иван Ургант / Global look press

В пятницу, 24 мая, зрители Первого канала увидели долгожданный спецвыпуск шоу «Голос.Дети», который было решено организовать после того, как итоги финала конкурса были аннулированы из-за махинаций.

В повторном финал спецвыпуска детского «Голоса» руководство Первого канала решило по-настоящему удивить зрителей. Такого финала никто не ожидал: Константин Эрнст вышел перед публикой и объявил всех финалистов шестого сезона проекта победителями, в том числе и дочь Алсу — Микеллу Абрамову.

Сразу после окончания программы на Первом канале началось шоу «Вечерний Ургант». Неудивительно, что сперва Иван Ургант решил поговорить на тему итогов детского телепроекта. Шоумен с радостью отметил, что вся эта история окончилась на доброй ноте. При этом Ургант не упустил возможности пошутить на тему слишком взрослых песен, которые выбрали для детей в этот раз: «Как молоды мы были», «Дорогие мои старики».

Иван также в своей манере отреагировал на речь Константина Эрнста в повторном финале шоу «Голос.Дети», когда тот говорил о том, что на Первом канале нельзя никого и ничто купить.

«Мы сейчас сидели в студии и смотрели эфир. Я пошел купить батончик. И не смог, потому что на Первом канале ничего нельзя купить», — пошутил Ургант в своем шоу.

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Иван УргантКонстантин ЭрнстФинал "Голос. Дети"шоу "Голос.Дети"
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Иван Ургант пошутил над речью Эрнста в спецвыпуске «Голос.Дети»
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