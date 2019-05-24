Кантемир Балагов получил награду Каннского фестиваля за фильм «Дылда»

Для режиссера из Нальчика это уже не первая премия такого масштаба.

Во Франции подходит к концу 72-й Каннский международный кинофестиваль. В субботу, 25 мая, члены жюри подведут итоги, а пока мы можем порадоваться за российского кинорежиссера Кантемира Балагова. Он получил награду за фильм «Дылда» в рамках параллельной программы фестиваля «Особый взгляд».

Российская драма повествует о двух подругах, которые возвращаются с фронта в Ленинград после окончания Второй мировой войны. Девушки надеются начать в разрушенном городе новую жизнь. Сюжетная линия частично основывается на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, пишет в пятницу, 24 мая, портал «Афиша-Daily».

Отметим, что уроженец Нальчика Балагов уже не первый раз получает награду в Каннах. Так, в 2017 году члены жюри высоко оценили его фильм «Теснота» и присудили ему премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова своей элегантностью очаровала самого Антонио Бандераса в Каннах. Он приобнял ее за талию и произнес тост, посвященный русской красавице.