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Кантемир Балагов получил награду Каннского фестиваля за фильм «Дылда»

Для режиссера из Нальчика это уже не первая премия такого масштаба.

Кантемир Балагов получил награду Каннского фестиваля за фильм «Дылда»
Кантемир Балагов / www.instagram.com/kantemir_balagov/

Во Франции подходит к концу 72-й Каннский международный кинофестиваль. В субботу, 25 мая, члены жюри подведут итоги, а пока мы можем порадоваться за российского кинорежиссера Кантемира Балагова. Он получил награду за фильм «Дылда» в рамках параллельной программы фестиваля «Особый взгляд».

Российская драма повествует о двух подругах, которые возвращаются с фронта в Ленинград после окончания Второй мировой войны. Девушки надеются начать в разрушенном городе новую жизнь. Сюжетная линия частично основывается на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, пишет в пятницу, 24 мая, портал «Афиша-Daily».

Отметим, что уроженец Нальчика Балагов уже не первый раз получает награду в Каннах. Так, в 2017 году члены жюри высоко оценили его фильм «Теснота» и присудили ему премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова своей элегантностью очаровала самого Антонио Бандераса в Каннах. Он приобнял ее за талию и произнес тост, посвященный русской красавице.

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Кантемир Балагов получил награду Каннского фестиваля за фильм «Дылда»
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