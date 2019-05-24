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По многочисленным просьбам: Тимати всерьез задумался о съемках фильма

Рэпер предложил подписчикам самим выбрать жанр и сюжет будущего фильма.

По многочисленным просьбам: Тимати всерьез задумался о съемках фильма
Тимати. Фото: globallookpress

Недавний клип Тимати «Нельзя» с певицей НАZИМА за сутки набрал более двух миллионов просмотров. Поклонники наперебой хвалят ролик – им понравился драматизм и отсутствие пошлости. В комментариях подписчики в Instagram писали, что клип вышел лучше, чем многие российские фильмы, а некоторые предложили Тимати самому снять киноленту.

Рэпер задумался над словами фанатов. Он записал видеообращение, в котором признался, что «созрел» для полнометражного фильма. Его вдохновляет идея заняться масштабным проектом. Также Тимати уверен, что сможет собрать команду профессионалов. Однако пока что музыкант не знает, о чем снимать.

Поэтому Тимати предложил подписчикам самим выбрать, о чем бы они хотели увидеть фильм. В комментариях многих вдохновила криминальная драма, как в клипе «Нельзя», однако фанаты также хотели бы посмотреть киноленту о жизни самого Тимати.

«Хотел бы увидеть, как обычный чувак стал очень популярным», «Про себя сними, интересно про твою жизнь посмотреть», «Про любовь и бандитов, и чтоб Назима была в главной роли», «Драма об уходе Егора Крида», — написали в комментариях фанаты.

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По многочисленным просьбам: Тимати всерьез задумался о съемках фильма
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