Тарасов отпраздновал победу в Кубке России вместе с женой и дочерью

Семья поддержала футболиста во время матча, в котором клуб «Локомотив» выиграл Кубок России.

После расставания с Ольгой Бузовой известный футболист Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко. Модель воспитывает дочку Милану, которой скоро исполнится год. Супружеская пара часто показывает фанатам в Instagram, насколько у них счастливая семья.

Костенко старается больше времени проводить дома с малышкой, в то время как Тарасов ездит на сборы. Последний месяц выдался для него напряженным, поскольку клуб «Локомотив», за который играет футболист, боролся за Кубок России. В итоге команда Тарасова выиграла в матче с командой «Урала» со счётом 1:0.

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После победы Дмитрий Тарасов решил сфотографироваться с Кубком России, который «Локомотив» выигрывает уже восьмой раз. Анастасия Костенко присоединилась к мужу.

Подписчики остались в восторге от семейной идиллии. Многим фанатам понравилась малышка Мила. Поклонники пришли к выводу, что девочка похожа на папу.