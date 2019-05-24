Меган Маркл копировала принцессу Диану, чтобы завоевать принца Гарри

В ближайшие дни на экраны выйдет фильм, рассказывающий о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Перед премьерой картины «Гарри и Меган: становление королевской пары» американская актриса Тиффани Смит, исполнившая роль герцогини Сассекской, рассказала, что думает о прототипе своей героини.

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Артистка в деталях изучила, как пара ведет себя на публике. Она уверена, что отношения супругов – искренние и настоящие. Но Гарри выглядит более эмоциональным и внешне проявляет больше эмоций, чем Меган. По словам Тиффани, Маркл делает это сознательно, чтобы больше привязать к себе мужа.

«Помню, бабушка вечно говорила мне: «Тебе стоит удостовериться, что твой мужчина больше влюблен в тебя, чем ты в него», – пояснила Смит.

По словам актрисы, ее бывшая коллега использовала еще одну тонкую уловку, чтобы приручить внука Елизаветы. Ее поведение в мелких деталях повторяет поведение принцессы Дианы, что не может не воздействовать на принца, рано потерявшего мать.

«Она так же немного по-детски поправляет непослушные пряди волос, так же наклоняет голову. Так же, появляясь на публике, смотрит не в камеры, а немного в сторону. Это очень похоже на Диану», – цитирует Тиффани Смит Daily Telegraph.

С актрисой согласен биограф британской королевской семьи Эндрю Мортон. Эксперт отмечает, что Леди Ди и ее невестка действительно схожи, пишет Express. Конечно, Меган – полностью самостоятельная личность, но ее всегда будут сравнивать со всенародно любимой женой принца Чарльза.