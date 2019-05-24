Елена Малышева заступилась за худеющую Розу Сябитову перед подписчиками

Поклонники Малышевой считают, что она могла пригласить худеть под своим наблюдением кого-то другого.

Елена Малышева решила прорекламировать авторскую методику похудения, пригласив в качестве клиентки Розу Сябитову. Вместе они отслеживают прогресс. За последнюю неделю сваха похудела на 1 килограмм, а за всё время всего марафона смогла сбросить чуть больше 4 килограммов. Теперь её вес составляет 63 кг.

В очередном ролике Елена Малышева рассказала Розе Сябитовой, что делать, если не получается устоять перед вредной едой во время диеты. Ведущая передачи «Жить здорово!» успокоила всех, заверив, что срывы — это нормальное явление. Главное — продолжать придерживаться системы на следующий день.

В комментариях некоторые подписчики довольно грубо высказались в адрес Розы Сябитовой. Елена Малышева заступилась за коллегу. Она ответила на негативные сообщения, сказав, что не стоит ненавидеть человека, если его не знаешь. Телеведущая напомнила, что сваха потеряла мужа и одна воспитывала двоих детей.

«Ничего не досталось просто так. Она заслуживает уважения. Её судьба похожа на многих женщин», — написала Елена Малышева.

Ведущая передачи «Жить здорово!» отметила, что Роза Сябитова честно худеет и не пропускает процедуры. Сваха живет в трёх часах езды от Москвы, но вовремя приезжает в клинику Малышевой.