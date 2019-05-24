Принц Гарри оставил Меган Маркл с сыном ради Кубка по поло

Герцог Сассекский принял участие в ежегодных состязаниях Sentebale ISPS, которые впервые состоялись в Риме.

Несмотря на то, что принц Гарри только недавно стал отцом, его королевских обязанностей никто не отменял.

Герцог Сассекский оставил жену с ребенком и отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS. Состязания в этом году впервые за всю историю своего существования проходили в Италии.

В Instsgram Сассексов появились снимки с Кубка, где принц Гарри лихо скачет на коне. Лицо мужа Меган выглядит сосредоточено. На другом фото он оторвался от соперников и, по всей видимости, готовится забить гол.

Следующий снимок, где он обнимается с другим членом своей команды, говорит о том, что ему удалось забросить мяч.

Отметим, что в прошлом году поддержать Гарри приходила и Меган. Тогда команда принца тоже одержала победу. Внук Елизаветы II так расчувствовался, что не не стал обращать внимания на протокол и страстно поцеловал свою возлюбленную.

Напомним также, что все средства от соревнований по поло перечисляются в помощь африканским детям. Ранее в соревнованиях принимал участие и супруг Кейт Миддлтон принц Уильям.