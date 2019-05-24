«Пошла просить милостыню»: Галкин с юмором прокомментировал фото Валерии

Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале удивил супругу Иосифа Пригожина своей изобретательностью.

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина привлекла внимание телеведущего Максима Галкина, опубликовав в Instagram свежее фото. Исполнительница обратилась к подписчикам, заявив, что все чаще видит в светской хронике новости, основанные на снимках, которые появляются в микроблогах. При этом артистка посетовала на то, что журналисты используют только короткие комментарии к снимку.

«Что, если попробовать пойти дальше и сочинять статьи только по фотографии. Какой бы заголовок вы придумали, глядя на это фото?» — задалась вопросом Валерия.

На замечание певицы откликнулся супруг Пугачевой, телеведущий Максим Галкин.

«Валерия одолжила глаза у Элджея и пошла на улицу просить милостыню!» — написал шоумен в комментариях под снимком Валерии.

Сама артистка была удивлена изобретательностью Максима Галкина, подметив его профессионализм в подобных вопросах.

«Вот это уровень. Прям тянет на первую строчку», — добавила исполнительница.

Напомним, что у певицы Валерии трое детей — 25-летняя дочь Анна, 24-летний сын Артемий и 20-летний Арсений.