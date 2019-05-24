НОВОСТИ

Герцоги Сассекские и Кембриджские соревнуются за внимание в соцсетях

Королевский эксперт Камилла Томайни заявила, что Меган с Гарри и Кейт с Уильямом борются за внимание интернет-пользователей.

Герцоги Сассекские и Кембриджские соревнуются за внимание в соцсетях
Сассекские и Кембриджские ввязались в "сетевые" войны. Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают оставаться объектом пристального внимания публики. За каждым шагом обеих пар внимательно следят, в том числе и за их активностью в соцсетях.

Публикации обоих домов в минувшее воскресенье, 19 мая, вызвали у королевского эксперта Камиллы Томайни некоторые опасения. Специалист приняла участие в утреннем шоу This Morning, где поделилась своими мыслями.

Она проанализировала время публикаций Сассекских и Кембриджских и пришла к выводу, что между парами идет борьба за внимание публики. Так, Меган и Гарри выложили свои ранее не публиковавшиеся свадебные фото в пять утра, а Кейт и Уильям поделились снимками с детьми из сада в десять вечера.

По мнению Томайни, это говорит о том, что Кембриджские не хотят, чтобы их отодвигали в тень, а Сассекские все время стремятся быть на виду. Подобное противостояние может привести к новому витку напряжения между королевскими парами, которое удалось снять после рождения первенца Гарри Арчи.

Ранее британский ведущий Пирс Морган «прошелся» по Меган Маркл, назвав ее «рвущейся к славе дивой». Он обвинил ее в самопиаре и лицемерии, а также в том, что она сделала из жизни дворца королевское реалити-шоу.

Вам может быть интересно:

200-летний юбилей: Кенсингтонский дворец опубликовал картины с молодой королевой Викторией Меган Маркл намерена в ближайшем будущем отвезти Арчи в США Как будто околдовала: почему друзья принца Гарри так и не смогли полюбить Меган Маркл

Тэги:

Британская королевская семьяКейт Миддлтон последние новостиконфликтконфликт в СетиМеган Маркл последние новостипринц ГарриПринц Уильям
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Герцоги Сассекские и Кембриджские соревнуются за внимание в соцсетях
Интересно?
Поделись с друзьями: