Герцоги Сассекские и Кембриджские соревнуются за внимание в соцсетях

Королевский эксперт Камилла Томайни заявила, что Меган с Гарри и Кейт с Уильямом борются за внимание интернет-пользователей.

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают оставаться объектом пристального внимания публики. За каждым шагом обеих пар внимательно следят, в том числе и за их активностью в соцсетях.

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Публикации обоих домов в минувшее воскресенье, 19 мая, вызвали у королевского эксперта Камиллы Томайни некоторые опасения. Специалист приняла участие в утреннем шоу This Morning, где поделилась своими мыслями.

Она проанализировала время публикаций Сассекских и Кембриджских и пришла к выводу, что между парами идет борьба за внимание публики. Так, Меган и Гарри выложили свои ранее не публиковавшиеся свадебные фото в пять утра, а Кейт и Уильям поделились снимками с детьми из сада в десять вечера.

По мнению Томайни, это говорит о том, что Кембриджские не хотят, чтобы их отодвигали в тень, а Сассекские все время стремятся быть на виду. Подобное противостояние может привести к новому витку напряжения между королевскими парами, которое удалось снять после рождения первенца Гарри Арчи.

Ранее британский ведущий Пирс Морган «прошелся» по Меган Маркл, назвав ее «рвущейся к славе дивой». Он обвинил ее в самопиаре и лицемерии, а также в том, что она сделала из жизни дворца королевское реалити-шоу.