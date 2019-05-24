Первый раз в первый класс: Кейт и Уильям выбрали школу для 4-летней принцессы Шарлотты

Дочь герцога и герцогини Кембриджских станет первоклассницей в сентябре 2019 года.

Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали начальную школу для принцессы Шарлотты. Их дочь будет ходить в то же частное учебное заведение, что и ее старший брат принц Джордж — школу Томаса Баттерси.

«Принцесса Шарлотта присоединится к принцу Джорджу в школе Томаса Баттерси с сентября 2019 года», — говорится в официальном сообщении.

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Директор образовательного учреждения Саймон O’Мейли также добавил, что учительский состав рад, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли подобное решение.

«Мы с нетерпением ждем дня, чтобы поприветствовать ее и наших новых учеников в школе в сентябре», — добавил он.

Шарлотта, которой в этом месяце исполнилось четыре года, также присоединится к своей двоюродной сестре Мод Виндзор, ровеснице принца Джорджа. Мод является дочерью лорда Фредерика Виндзора и Софи Уинкелман.

Как и в случае с принцем Джорджем, Кейт и Уильям скорее всего опубликуют официальное фото дочери, когда она пойдет первый раз в первый класс, пишет Hello!.

Джордж пошел в школу в 2017 году и по такому случаю дворец выложил фото юного школьника с его папой, где они позируют перед входом в школу. На мальчике была надета темно-синяя форма.

Кейт не смогла прийти проводить своего сына в «большое плаванье» из-за токсикоза — в тот момент она была беременна принцем Луи.