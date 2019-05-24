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Не к добру: гости обратили внимание на плохую примету на свадьбе Потапа и Каменских

Оказался расстроенным и сам жених.

Не к добру: гости обратили внимание на плохую примету на свадьбе Потапа и Каменских
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Рэпер Потап выронил бутоньерку во время свадьбы с Настей Каменских. По дороге к необычно украшенной арке, где жених должен был встретить невесту, она выпала из нагрудного кармана его пиджака. Данный инцидент смутил музыканта, он развернулся и подобрал бутоньерку. После этого поспешил к своей любимой.

Потап женился на Насте Каменских/globallookpress.com

Бытует мнение, что это нехороший знак. Считается, что если жених теряет бутоньерку, то в будущем это может привести к разводу. Кроме того, часть поклонников обеспокоена, что Потап и Настя Каменских решили сыграть свадьбу в мае. По еще одной примете, те кто женятся в этот месяц, будут всю жизнь маяться, сообщает портал «7 дней».

Отметим, что Потап и Настя Каменских познакомились в 2006 году. Рэпер искал девушку, которая бы пела у него припевы в композициях. В итоге он очень быстро понял, что Настя Каменских — талантливая певица с большим потенциалом.  талант.

Звезды на протяжении долгого времени скрывали свои отношения. В мае нынешнего года в прессу просочилась информация, что готовится «свадьба года». Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом. На нем собрались многие звезды шоу-бизнеса.

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Тэги:

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Не к добру: гости обратили внимание на плохую примету на свадьбе Потапа и Каменских
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