Не к добру: гости обратили внимание на плохую примету на свадьбе Потапа и Каменских

Рэпер Потап выронил бутоньерку во время свадьбы с Настей Каменских. По дороге к необычно украшенной арке, где жених должен был встретить невесту, она выпала из нагрудного кармана его пиджака. Данный инцидент смутил музыканта, он развернулся и подобрал бутоньерку. После этого поспешил к своей любимой.

Бытует мнение, что это нехороший знак. Считается, что если жених теряет бутоньерку, то в будущем это может привести к разводу. Кроме того, часть поклонников обеспокоена, что Потап и Настя Каменских решили сыграть свадьбу в мае. По еще одной примете, те кто женятся в этот месяц, будут всю жизнь маяться, сообщает портал «7 дней».

Отметим, что Потап и Настя Каменских познакомились в 2006 году. Рэпер искал девушку, которая бы пела у него припевы в композициях. В итоге он очень быстро понял, что Настя Каменских — талантливая певица с большим потенциалом. талант.

Звезды на протяжении долгого времени скрывали свои отношения. В мае нынешнего года в прессу просочилась информация, что готовится «свадьба года». Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом. На нем собрались многие звезды шоу-бизнеса.