Максим Матвеев раскритиковал зрителей, снимающих его во время спектакля на телефон

Актер Максим Матвеев в Instagram подверг критике зрителей, которые снимают спектакль на камеры сотовых телефонов. По его словам, очень непросто говорить во время спектакля о достаточно интимных вещах, когда нет возможности «спрятаться за образом».

Как отметил муж актрисы Елизаветы Боярской, в начале каждого спектакля неслучайно звучит просьба отключать мобильные телефоны. Но ей не всегда следуют. Во время постановок то и дело слышны трели из разных уголков зрительного зала. Матвеев сказал, что уже научился не обращать внимание на такие вещи, хотя они его и раздражают.

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На днях во время спектакля он услышал гробовую тишину и увидел готовность зрителей слушать. Однако только актер начал рассказ, как заметил во втором ряду мужчину, который снимал его на камеру сотового телефона.

Как сказал Матвеев, такие моменты надолго въедаются в память. Они его сбивают. У него была мысль остановить действие, но он понял, что остальные зрители не виноваты. Также он напомнил, что в России пока еще никто не отменял закон об интеллектуальной собственности, который в данном случае грубо нарушен. Актер не знает, как поступать в таких случаях. Ему жаль останавливать спектакли, но если зрители не исправятся, то он не исключает, что именно так и придется делать.