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Максим Матвеев раскритиковал зрителей, снимающих его во время спектакля на телефон

Актеру хотелось остановить действие, ведь это отвлекает.

Максим Матвеев раскритиковал зрителей, снимающих его во время спектакля на телефон
Максим Матвеев/globallookpress.com

Актер Максим Матвеев в Instagram подверг критике зрителей, которые снимают спектакль на камеры сотовых телефонов. По его словам, очень непросто говорить во время спектакля о достаточно интимных вещах, когда нет возможности «спрятаться за образом».

Как отметил муж актрисы Елизаветы Боярской, в начале каждого спектакля неслучайно звучит просьба отключать мобильные телефоны. Но ей не всегда следуют. Во время постановок то и дело слышны трели из разных уголков зрительного зала. Матвеев сказал, что уже научился не обращать внимание на такие вещи, хотя они его и раздражают.

На днях во время спектакля он услышал гробовую тишину и увидел готовность зрителей слушать. Однако только актер начал рассказ, как заметил во втором ряду мужчину, который снимал его на камеру сотового телефона.

Как сказал Матвеев, такие моменты надолго въедаются в память. Они его сбивают. У него была мысль остановить действие, но он понял, что остальные зрители не виноваты. Также он напомнил, что в России пока еще никто не отменял закон об интеллектуальной собственности, который в данном случае грубо нарушен. Актер не знает, как поступать в таких случаях. Ему жаль останавливать спектакли, но если зрители не исправятся, то он не исключает, что именно так и придется делать.

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Елизавета Боярскаяконфликт со зрителямиМаксим Матвеев
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Максим Матвеев раскритиковал зрителей, снимающих его во время спектакля на телефон
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