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Домашние заботы: Лолита занялась выращиванием огурцов на подоконнике в квартире

Популярная исполнительница уже купила рассаду и горшки с землей.

Домашние заботы: Лолита занялась выращиванием огурцов на подоконнике в квартире
Лолита/globallookpress.com

Певица Лолита мечтает вырастить огурцы на своем подоконнике в квартире. В Instagram она опубликовала видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, чем занимается звезда в свободное от творчества время.

«Кто-нибудь дома на окне выращивал огурцы? Сегодня купила рассаду. Причем с такими замечательными палочками. Купила горшок, насыпала земли. Хочу узнать от вас, что мне дальше нужно сделать, чтобы дома на подоконнике огурцы все-таки дали плоды. Свое все-таки вкуснее. Свое даже пахнет», — заявила звезда.

Интересно, что выращивание огурцов не единственное занятие исполнительницы. Лолита рассказала о своем обычном дне, когда она не выступает. «Съездила в строительный магазин, купила прокладки для кранов, защитные сеточки на носики тех же кранов. Разобралась с инфракрасными полами и поняла, что они мне не нужны. Купила вытяжку для подвала и поняла, что электрик мудак, поэтому предыдущая прослужила мало! Теперь знаю всё в деталях и могу консультировать, но не устанавливать пока! Надо стремиться и это освоить!» — заявила певица.

Отметим, что Лолита уже на протяжении девяти последних лет живет с тренером по игре в сквош и фитнесу Дмитрием Ивановым. Он на двенадцать лет младше своей супруги. Для Лолиты это уже пятый брак. Не так давно она отмечала, что только после сорока лет наконец-то нашла свое настоящее счастье.

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Дмитрий Ивановдомашние заботыЛолита
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Домашние заботы: Лолита занялась выращиванием огурцов на подоконнике в квартире
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