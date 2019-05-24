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«Солнечный ребенок» Эвелины Бледанс появился на картинах знаменитого художника-концептуалиста

Актриса уверена, что работы Евгения Семенова позволят россиянам чуть больше понять детей и взрослых с синдромом Дауна. Выставка откроется 25 мая, а посетят мероприятие более сотни российских звезд, политиков и спортсменов.

«Солнечный ребенок» Эвелины Бледанс появился на картинах знаменитого художника-концептуалиста
"Солнечный" ребенок Эвелины Бледанс появился на картинах знаменитого художника Евгения Семенова ФОТО: из личного архива актрисы

Работы российского художника-концептуалиста Евгения Семенова известны во многих странах мира, его картины выставляются от Третьяковки до немецкого Metropolitan Museum. Новый арт-проект мастера привлечет внимание к «солнечным детям». Именно дети с синдромом Дауна выступили моделями для новых картин автора. Сюжеты были выбраны самые известные: «Тайная вечеря», «Рождество», «Дары волхвов», «Отражение Любви».

«Дети и взрослые с синдромом Дауна другие. Они чистосердечные, в их облике стерты национальные и расовые признаки, есть что-то, чего нет в нас. Дети будто освещены Божественным светом, синтез чуда», — рассуждает художник Евгений Семенов.

Выставку посетят более ста медийных персон, российские звезды, спортсмены и политики. В списке гостей можно увидеть Костю Дзю, Дарью Сагалову, Оскара Кучеру, Гошу Куценко, Нонну Гришаеву, Ани Лорак, Жасмин, Анастасию Стоцкую и других.

Героем одной из картин стал сын Эвелины Бледанс. Семён Сёмин – особенный ребенок, и с его появлением актриса старается сделать все, чтобы общество стало терпимее к людям с данным заболеванием. Этот проект станет первой ступенью, в дальнейших планах у актрисы открытие благотворительного центра «Мы все разные». Эвелина Бледанс планирует рассказывать о людях с синдромом Дауна и всячески им помогать социализироваться и найти себя в жизни. Актриса считает, что история о ее сыне Семене уже спасла не одну жизнь.
«Нужно помогать формировать общественное положительное мнение, вырабатывать у людей понимание и принятие «солнечных людей» как равноправных членов общества», — говорит актриса.

Партнером проекта выступает Музей-заповедник «Царицыно» – самая приспособленная для инклюзивных праздников площадка в России.

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«Солнечный ребенок» Эвелины Бледанс появился на картинах знаменитого художника-концептуалиста
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