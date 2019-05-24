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Дана Борисова в платье из дорогого твида сходила на свидание с незнакомцем

Телеведущая надеется в ближайшее время получить предложение руки и сердца.

Дана Борисова в платье из дорогого твида сходила на свидание с незнакомцем
Дана Борисова/globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова в Instagram рассказала, что отправилась на очередное свидание. Причем для выхода в свет на встречу с потенциальным женихом она выбрала очень красивое платье.

«В кои-то веки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти на этот раз не стоял. Великолепное платье из дорогого твида. В вещах этой марки я королева и Lady всегда. Надевала его на съемку, а сегодня, надеюсь, получу и предложение руки и сердца. Буду держать вас в курсе», — заявила популярная телеведущая.

Дана Борисова на протяжении нескольких месяцев пару лет назад проходила лечение от наркотической зависимости. В ее жизни был очень тяжелый период, когда она употребляла запрещенные препараты и ничего не могла с этим поделать. В Таиланде в элитной клинике под присмотром специалистов ее смогли вылечить. Сейчас звезда сама помогает людям, страдающим зависимостями. Она посещает специальные антинаркотические лагеря, где общается с подростками, сбившимися с правильного жизненного пути.

Не так давно телеведущая помирилась со своей дочерью Полиной. С подростком у звезды были очень напряженные отношения. Девочка не слушалась мать и даже с ней дралась. Сейчас обстановка в семье нормализовалась и Дана, как она не раз подчеркивала, может спокойно заняться своей личной жизнью, где, конечно, пока не все гладко.

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Данаи Борисовадорогое платьеПолина Аксенова
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Дана Борисова в платье из дорогого твида сходила на свидание с незнакомцем
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