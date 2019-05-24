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Каменских опубликовала видео, на котором ее и Потапа поздравляет со свадьбой многотысячная толпа

Певица заявила, что ей нереально приятно столь искреннее и позитивное внимание в один из самых счастливых моментов жизни.

Каменских опубликовала видео, на котором ее и Потапа поздравляет со свадьбой многотысячная толпа
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Певица Настя Каменских разместила в Instagram видеозапись. На кадрах видно, что в центре Киева стоит многотысячная толпа, которая ликует. На сцене двое ведущих. «Дорогие наши Потап и Настя. Мы вас…» — объявляют ведущие и поворачиваются к фанатам. В это время звучит громогласное: «Поздравляем! Поздравляем!»

«Спасибо большое, ребята. Нереально приятно», — прокомментировала видеозапись Настя Каменских.

Потап и Настя познакомились в 2006 году. Начиналось все с того, что Потап искал вокалистку, которая бы пела припевы его композиций. Однако вскоре после знакомства с Каменских рэпер понял, что девушка необычайно талантлива. На протяжении 11 лет они выступали в дуэте, но в 2017 году решили отправиться в свободное сольное плавание.

Звезд неоднократно женили, однако только в 2019 году стало известно, что готовится свадьба. Торжество прошло в водном из элитных ресторанов под Киевом. За каждого гостя музыканты, по слухам, заплатили по полторы тысячи гривен. В зале было огромное количество звезд шоу-бизнеса, которые восхищались прекрасной парой. Накануне торжества Потап выпустил новый клип «Константа», который посвятил своей избраннице.

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Каменских опубликовала видео, на котором ее и Потапа поздравляет со свадьбой многотысячная толпа
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