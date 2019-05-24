19-летняя Стеша Маликова рассказала о новом бойфренде

Дочь известного музыканта не стала скрывать, что сходила на спектакль с возлюбленным.

Стефания Маликова — не только молодая и симпатичная девушка и дочь известного музыканта, но и большая любительница театра. На личной странице в Instagram она часто делится своими впечатлениями о тех или иных спектаклях.

В этот раз 19-летняя Стеша рассказала, что она посетила спектакль «Дуэль» с Дмитрием Назаровым в МХТ. Причем, как призналась девушка, ходила в театр она не одна, а в компании своего таинственного возлюбленного.

«После просмотра замечательного спектакля «Дуэль» (Дмитрий Назаров шикарен!) в МХТ на малой сцене с любимым человеком», — подписала Маликова кадры, на которых она таинственно улыбается неизвестному фотографу.

Самого молодого человека на снимках нет. Поэтому пока поклонники могут только строить предположения о том, в кого же сейчас влюблена юная Стеша.

Напомним, что до января 2019 года девушка встречалась с сыном бизнесмена Владимира Груздева — Леонидом. Паре даже прочили свадьбу.

Одно можно сказать наверняка — помимо театра, Стефания также очень любит создавать одежду. Недавно она рассказала о запуске собственной коллекции коктейльных платьев в коллаборации с российским брендом Maya Om.