Ким Кардашян показала редкие фото со своей свадьбы

Ровно пять лет назад — 24 мая 2014 года — Ким Кардашян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. Роскошная свадебная церемония тогда прошла в живописной Италии. По слухам, общая стоимость торжественного мероприятия на 200 гостей составила почти три миллиона долларов.

Звезда реалити-шоу решила вспомнить, как это было пять лет назад, и поделиться со своими подписчиками в соцсети Instagram ранее неопубликованными фотографиями со свадьбы.

«Несколько закулисных кадров с нашей свадьбы пять лет назад», — подписала снимки Ким.

На фотографиях запечатлены жених Канье Уэст, выбирающий костюм для церемонии, прогуливающиеся на фоне живописной Флоренции родственники и друзья Ким Кардашян, а также другие интересные детали торжественного дня.

Ранее в Интернете появился снимок звезды реалити-шоу, сделанный в начале 2000-х годов. На нем можно рассмотреть, как Ким выглядела до многочисленных пластических операций задолго до брака с Канье Уэстом.