Сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube сделал недоступным для просмотра телесериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

Как рассказал газете «Ведомости» digital-директор «Студии 95» Сергей Пушкин, временные неполадки с блокировкой связаны с некими «юридическими вопросами», которые необходимо решить.

По словам Пушкина, зрители снова смогут увидеть сериал на YouTube, когда представители «Студии 95», которой принадлежат права на «Слугу народа», урегулируют все вопросы. В чем именно они заключаются, Сергей пояснять не стал, однако выразил надежду, что проблему удастся решить в самые кратчайшие сроки.

Напомним, ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко потребовала у министерства внутренних дел страны завести уголовное дело на создателей сериала «Слуга народа».

«Слуга народа» — политическая комедия, премьера которой состоялась в ноябре 2015 года. В картине повествуется «история следующего президента». Сериал с Владимиром Зеленским в главной роли получил несколько международных премий, в том числе WorldFest Remi Award.