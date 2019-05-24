НОВОСТИ

Сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали на YouTube

Кинокартина недоступна пользователям.

Сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали на YouTube
Владимир Зеленский / Кадр из сериала "Слуга народа"

Видеохостинг YouTube сделал недоступным для просмотра телесериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

Как рассказал газете «Ведомости» digital-директор «Студии 95» Сергей Пушкин, временные неполадки с блокировкой связаны с некими «юридическими вопросами», которые необходимо решить.

По словам Пушкина, зрители снова смогут увидеть сериал на YouTube, когда представители «Студии 95», которой принадлежат права на «Слугу народа», урегулируют все вопросы. В чем именно они заключаются, Сергей пояснять не стал, однако выразил надежду, что проблему удастся решить в самые кратчайшие сроки.

Напомним, ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко потребовала у министерства внутренних дел страны завести уголовное дело на создателей сериала «Слуга народа».

«Слуга народа» — политическая комедия, премьера которой состоялась в ноябре 2015 года. В картине повествуется «история следующего президента». Сериал с Владимиром Зеленским в главной роли получил несколько международных премий, в том числе WorldFest Remi Award.

Вам может быть интересно:

Вышел финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4» Жена Зеленского зарегистрировалась в Instagram и поделилась свежими снимками с мужем Прощание с актерством: Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Тэги:

YouTubeВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский последние новостисериал "Слуга народа"Слуга народа
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали на YouTube
Интересно?
Поделись с друзьями: