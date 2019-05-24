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Анна Седокова призналась, что давно не интересуется чужим мнением

По важным вопросам певица советуется только сама с собой.

Анна Седокова призналась, что давно не интересуется чужим мнением
Анна Седокова / Global Look Press

Анна Седокова — не только успешная певица, но и счастливая мама троих детей. За ее спиной — два брака и несколько бурных романов. Сейчас сердце Анны свободно, а даже если это и не так — артистка тщательно скрывает своего кавалера от общественности.

В этот раз Седокова решила поговорить с подписчиками в Instagram о личном. По ее словам, одна из главных ошибок всех людей — слушать чужие советы, поскольку другие люди дают рекомендации, основываясь на личном опыте. Однако жизни у всех разные, считает певица, и то, что сработало у одного человека — не обязательно сработает у другого.

Анна призналась, что уже давно не интересуется чужим мнением по важным для нее вопросам.

«Я давно спрашиваю советы исключительно у себя. Я сажусь в пустой комнате. Закрываю глаза. Задаю себе вопрос: «Как, ты считаешь, стоит поступить, Аня? Что делает тебя счастливой?». Ответ приходит незамедлительно», — поделилась личным опытом Седокова.

Под конец своих рассуждений певица заинтриговала поклонников фразой о любви: «Если любви суждено быть незабываемой, с самого начала к ней, как птицы на плечи, слетаются случайности…».

Возможно, артистка таким образом решила намекнуть подписчикам, что сейчас ее сердце несвободно.

Напомним, недавно Анна Седокова похвасталась в Instagram роскошным букетом красных роз, но не уточнила, от кого получила такой подарок.

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Анна Седокова призналась, что давно не интересуется чужим мнением
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