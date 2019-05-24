На ночь глядя: Мария Горбань поделилась откровенным снимком из ванной

Мария Горбань — не только успешная и востребованная актриса, но и счастливая жена и мать. Звезда российских телеэкранов любит делиться в соцсетях рабочими и семейными снимками, однако откровенными фотографиями 32-летняя актриса радует подписчиков редко.

В ночные часы Горбань решила сделать исключение, взбудоражив сонных поклонников в Instagram интригующим фото из ванной комнаты. Мария сфотографировала запотевшее зеркало в ванной, в котором видны очертания ее тела. Самое интересное актриса прикрыла мобильным телефоном.

«Good night» (спокойной ночи — англ.), — подписала снимок звезда сериала «Кухня».

Подписчики не смогли пройти спокойно мимо такой откровенной фотографии актрисы.

«Сильно», «Прелесть», «Огонь», «Зеркало почистить нельзя было??», «Ух ты!!!!», — восторженно написали интернет-пользователи.

Отметим, что сейчас актриса находится в Нижнем Новгороде вместе с коллегами по спектаклю «Муж на час».

Ранее Мария Горбань призналась, что она предпочитает тратить свое драгоценное время на встречи с друзьями, походы в театр и кино, а домашние дела оставлять обслуживающему персоналу.