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Главное — удобство: Джанабаева пришла на модную премию в костюме и кроссовках

Поклонники оценили чувство стиля любимой певицы.

Главное — удобство: Джанабаева пришла на модную премию в костюме и кроссовках
Альбина Джанабаева / Global look press

В минувшую среду, 22 мая, в российской столице прошла 11-я премия Topical Style Awards 2019, где выбирали самых стильных. Гостями вечера стали такие звезды как Дима Билан, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Наталья Подольская в платье русалки, Ольга Орлова и многие другие.

Отличиться от остальных артисток на мероприятии решила Альбина Джанабаева. Если большинство женщин предпочли надеть каблуки, то бывшая солистка группы ВИА Гра посчитала, что главное — это удобство, и совместила брючный костюм с массивными кроссовками.

На своей странице в Instagram Джанабаева призналась, что долго не могла решить, что надеть на церемонию — платье или костюм, туфли или спортивную обувь.

«Сейчас стиль — это совмещение свободы и модных тенденций, стиль для меня — это прежде всего жизнь тела в одежде! Важна подача, внутренняя уверенность, опрятность! Поэтому: лёгкий костюм, собранные волосы, модные кроссы и главный must have — улыбка и отличное настроение, чтобы не случилось!», — отметила певица.

В комментариях поклонники похвалили чувство стиля певицы, подчеркнув, что она в любом образе выглядит замечательно.

Ранее Альбина Джанабаева пожаловалась подписчикам на стилиста-блогера, который очень сильно подвел ее перед поездкой в Канны.

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Главное — удобство: Джанабаева пришла на модную премию в костюме и кроссовках
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