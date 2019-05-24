65-летняя Кристи Бринкли похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Поклонники не смогли дать супермодели больше 25 лет на новых снимках.

Супермодель 80-х Кристи Бринкли в очередной раз поразила поклонников своей стройной и подтянутой фигурой, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки.

На своей странице в соцсети Instagram актриса опубликовала снимки, где она позирует на пляже в одном купальнике.

«Купание рано утром», — подписала серию фотографий 65-летняя Бринкли.

Поклонники супермодели 80-х не смогли сдержать своего восхищения в комментариях и поспешили осыпать ее комплиментами. Многие отметили, что Кристи Бринкли в такой отличной форме может без проблем украсить обложку издания Sports Illustrated о купальниках.

«Вы выглядите на 25», «Мне 41, но вы выглядите на 24», «Неподвластна времени», «Потрясающее тело», — написали фанаты в комментариях.

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На комплименты 65-летняя Бринкли отметила, что она очень счастлива, что ее пример вдохновляет других людей. Она также посоветовала всем смолоду заботиться о своем теле и здоровье, чтобы жить дольше и радоваться каждому новому дню.