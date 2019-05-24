Как Барби: Кендалл Дженнер в розовом платье стала звездой гала-вечера в Каннах

В четверг, 23 мая, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялся традиционный благотворительный гала-вечер amfAR, посвященный борьбе со СПИДом. Гостями мероприятия стали многочисленные звезды, в том числе Памела Андерсон, Адриана Лима, Нина Добрев, Дуа Липа, Антонио Бандерас со своей молодой возлюбленной и многие другие.

Однако внимание журналистов и модных критиков в этот вечер было приковано к Кендалл Дженнер, которая пришла на мероприятие в ярко-розовом платье, демонстрирующем ее стройные ноги. Наряд модели оказался плодом сотрудничества известного итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли и шведского бренда H&M.

Свой яркий образ, напоминающий куклу Барби, Дженнер дополнила изящными босоножками с розовыми ремешками и массивными серьгами.

Фотографии Кендалл в наряде от коллаборации Джамбаттиста Валли и H&M уже появились на странице самой модели в Instagram, а также в фанатских пабликах.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дженнер рассталась со своим бойфрендом Беном Симмонсоном всего через несколько дней после намеков о предстоящей помолвке. Пара встречалась чуть больше года.