100 миллионов? Смешно! Бузова явно соврала про стоимость своего дома в Сочи

Ольга Бузова в конце июля объявила о покупке дома мечты в Сочи за 100 миллионов рублей. В нем три этажа, 250 квадратов, евроремонт, бассейн, паркинг, зона барбекю, до моря — 45 км.
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Однако журналисты Telegram-канала «Звездач» усомнились в столь высокой стоимости недвижимости и попросили дать профессиональную оценку риелтора Юрия Паршикова.
Эксперт подтвердил, что дом должен стоить намного меньше суммы, названной Бузовой.
«Склоняюсь к тому, что его стоимость не более 75 миллионов рублей. Но, скорее всего, цена и вовсе составляет 35 миллионов. Потому что именно этот дом выставлен в срочном порядке на продажу», — рассказал риелтор.