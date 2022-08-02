100 миллионов? Смешно! Бузова явно соврала про стоимость своего дома в Сочи

Ольга Бузова в конце июля объявила о покупке дома мечты в Сочи за 100 миллионов рублей. В нем три этажа, 250 квадратов, евроремонт, бассейн, паркинг, зона барбекю, до моря — 45 км.

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Однако журналисты Telegram-канала «Звездач» усомнились в столь высокой стоимости недвижимости и попросили дать профессиональную оценку риелтора Юрия Паршикова.