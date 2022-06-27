10-летний сын Бена Аффлека устроил ДТП на дорогом Lamborghini

Вот проказник! 26 июня сын голливудского актера Бена Аффлека, 10-летний Сэмюэль, устроил мини-ДТП в Лос-Анджелесе. Паренек отправился вместе со своим папой и его невестой Дженнифер Лопес в дилерский центр по аренде роскошных автомобилей и натворил там дел.

Мальчик сел за руль очень дорогого желтого Lamborghini с работающим двигателем и включил задний ход. Машина проехала совсем чуть-чуть и ударилась о другой припаркованный рядом автомобиль — не менее престижный белый BMW.

Фотографии с места происшествия опубликовал портал TMZ. Он же сообщил, что обошлось без пострадавших, да и у машин не было повреждений, по крайней мере, бросающихся в глаза. Судя по снимкам, Сэм получил лишь снисходительный выговор от звездного бати.

Напомним, у Бена Аффлека подрастают трое детей от брака с актрисой Дженнифер Гарнер. Пара развелась в 2018 году, а в 2021-м актер решил вернуться к своей давней любви Дженнифер Лопес.

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