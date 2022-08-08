10 000 рублей на детей не дадут: пенсионный фонд опубликовал заявление

Некоторые родители могут быть расстроены.
10 000 рублей на детей не дадут

10 000 рублей на детей не дадут. Фото: Global Look Press

ПФР расстроил некоторых граждан РФ свежим сообщением о денежной выплате в размере 10 000 рублей для подготовки детей к обучению в школе, сообщает gazeta-n1.ru.

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Пенсионный фонд в Бурятии сделал заявление о том, что рассчитывать на эти деньги родителям не стоит.

В прошлом году 10 000 рублей давали на детей от 6 до 18 лет. А вот в этом году господдержка не предусмотрена на подготовку школьников к началу учебного процесса, пояснили в ведомстве.

Пресс-служба ПФР предупредила, что все сообщения о единовременной выплате в 10000 рублей на школьников — фейковые. По ссылкам в них ни в коем случае нельзя переходить и никаких форм заполнять категорически не рекомендуется.

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