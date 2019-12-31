«Как стать Дедом Морозом?»: о чем россияне пишут новогоднему волшебнику

Дед Мороз в Москве провел свою предновогоднюю пресс-конференцию, начав свой рассказ с помощи больным детям, которую ему помогли оказать благотворительные фонды и телекомпания НТВ.

«Я каждый день выходил в прямые эфиры в «Одноклассниках». И большое спасибо детям за то, что они смотрели и писали мне письма. Вы не представляете, сколько мне прислали стихотворений. А по почте сколько собственными руками сотканных панно, поделок из елочек, подарков самых разных», – в восторге рассказал Дед Мороз, собравшимся в пресс-зале Аиф детям.

Всем своим видом зимний волшебник показывал, что с его прибытием в Москве начался с снегопад. Поправив свою роскошную шубу, Дед Мороз начал отвечать на вопросы детей. А потом выбрал самый интересный: «Как стать Дедом Морозом?».

«Я самого своего бородатого детства хотел помогать детям. Так и стал Дедом Морозом. Но сначала пришлось обрести профессию и стать нужным людям. А если не получится — не переставайте загадывать желания, даже когда станете совсем взрослыми», — объяснил он.

Самый оригинальный вопрос, который получил он от детей – о любимом танце. Дед Мороз, так и не ответил на этот вопрос однозначно. Из Санкт-Петербурга в Великий Устюг школьники прислали открытку весом в 312 кг, а три сотни жителей одного из микрорайонов Челябинска – открытку, длиной в 112,66 метров.

Всего в этом году волшебнику доставили 250 тысяч писем. В крупных отделениях «Почты России» для этого даже расставили специальные ящики. В среднем, треть из них каждый год приходит от взрослых, которые просят здоровья себе и близким, женщины – женихов, а мужчины – верных подруг.

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Однако, телевизионщики, присутствовавшие в зале, не стали просить что-то у дедушки, а лишь скромно поинтересовались, чем он их постарается порадовать в наступающем году.

Дед Мороз ответил, что постарается подарить им как можно больше хороших новостей. Под конец встречи с детьми хозяин Нового года попросил всех желающих выступить, и дети показали свои номера, которые готовили специально для этого знаменательного события.

Будем надеяться, что просьбы взрослых и детей будут дедушкой исполнены. Мы ж тоже загадали, чего уж там!