Новый год-2020

Какие новогодние шоу и спектакли звезды посетили вместе со своими детьми

В последние дни декабря наследники звезд перемещались с одной елки на другую — смотрели новогодние представления.

Какие новогодние шоу и спектакли звезды посетили вместе со своими детьми
Звезды с детьми. Фото: Предоставлено организаторами

После «научного» Нового года, праздновавшегося в рамках проекта «Умная Москва», юная Ника заявила папе Владимиру Левкину и маме Марусе, что решила стать ученым.

Владимир Левкин с семьей. Фото
Владимир Левкин с семьей. Фото: Предоставлено организаторами

Анна Нетребко и ее сын Тьяго предпочитают елки на открытом воздухе: «Два дня в Вене — рождественский рынок, пунш, сосиски, сахарная вата, печеная картошка!»

Анна Нетребко и ее сын Тьяго. Фото
Анна Нетребко и ее сын Тьяго. Фото: «Инстаграм»

Арина Шарапова с внуками побывала на еще одной «научной» елке — «СеРверный полюс»: «Здесь проводят опыты, которых я ужасно боюсь. А мальчикам интересно!»

Арина Шарапова с внуками. Фото
Арина Шарапова с внуками. Фото: Предоставлено организаторами

В Музее восстания машин, на премьере спектакля «Кибер-мышка спасает Новый год», Алла-Виктория и Мартин Киркоровы изучили робототехнику будущего.

Дети Филиппа Киркорова. Фото
Дети Филиппа Киркорова. Фото: Предоставлено организаторами

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина с сыновьями развлекались там же: «Это бесценное место для ценителей трансформеров — можно везде полазать и все потрогать».

Актриса Юлия Такшина. Фото
Актриса Юлия Такшина. Фото: Предоставлено организаторами
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Алла-Виктория КиркороваАнна НетребкоАрина ШараповаВладимир ЛевкинМартин КиркоровЮлия БарановскаяЮлия Такшина
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Какие новогодние шоу и спектакли звезды посетили вместе со своими детьми
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