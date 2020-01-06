И пусть многие относятся к этой привычке оглядываться на восточный гороскоп скептически, все же, согласитесь, это интересно!

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова: «Крысы очень привлекательны и умны, у них много друзей и поклонников»

Мы связались с экстрасенсом и ясновидящей Кажеттой Ахметжановой, финалисткой шестой «Битвы экстрасенсов», и спросили – как распознать среди окружающих людей, родившихся под знаком Крысы, какие черты характера им присущи?

Судя по ответу известной ясновидящей, вычислить среди своих знакомых Мышей совсем несложно. Если вы видите общительного, разговорчивого человека, который легко подстраивается под обстоятельства и не жалеют сил на пути к цели, — перед вами стопроцентно Мышь (Крыса).

«Родившиеся в год первого знака китайского зодиака, Крысы — очень умные, сообразительные, гибкие, адаптируемые и общительные люди, — поделилась своими наблюдениями Кажетта. — Они любопытны, разговорчивы, бдительны и изобретательны, обладают острым умом и наблюдательностью. Благодаря сильной интуиции, Крысы могут легко адаптироваться к новым условиям.

Эти люди добрые, очаровательные, и огромные перфекционисты, которые будут упорно работать над достижением своих целей. Крысы кажутся спокойными и собранными, но иногда они могут быть агрессивными и тревожными. Они очень привлекательны и популярны среди других людей, поэтому они никогда не остаются без друзей или поклонников».

«Крысы быстро учатся и легко решают проблемы»

Если человек, находящийся рядом с вами, порой не в силах скрыть тревожность, если вы сразу замечаете, когда они расстроены, если они не слушают советов и проявляют упрямство, — это, по словам Кажетты, тоже признаки Крысы:

«Они экономны в деньгах, но могут быть очень щедрыми со своими близкими. Несмотря на то, что они амбициозны и трудолюбивы, Крысам не хватает смелости, а это означает, что они часто не способны быть лидерами. Всегда можно сказать сразу, когда эти люди расстроены, потому что они склонны сильно нервничать и ныть.

Некоторым Крысам нравится жаловаться и критиковать, когда возникают проблемы, и они могут быть довольно упрямыми. Они едва слушают советы других и могут часто менять работу из-за отсутствия внутренней стабильности и настойчивости.

Тем не менее, Крысы могут быть успешными практически во всем, с чем они связаны, потому что они легко адаптируемые люди, которые быстро учатся и имеют отличные навыки решения проблем».

«Они могут стать великими художниками или писателями, музыкантами или изобретателями»

Кажетта подчеркнула: для Крыс очень подходят творческие профессии:

«У них хорошие инстинкты, поэтому они могут предугадать все шансы на успех в бизнесе. Крысы чрезвычайно проницательны, мудры и обладают хорошими навыками решения проблем и наблюдения, но они недостаточно настойчивы в том, что они делают.

Рутина убивает их творческий потенциал, поэтому эти люди нуждаются в гибкой работе, которая включает творческие навыки.

Люди, рожденные под знаком зодиака Крыса, могут стать великими художниками и отличными писателями или редакторами. Любая работа, связанная с творчеством, мышлением и изобретением, подходит для Крыс.

Другие хорошие карьерные решения для Крысы — такие профессии, как музыкант, юрист, комик, телеведущий, предприниматель, врач, исследователь, изобретатель, бухгалтер или биржевой аналитик».

«Им необходимы физические упражнения, например, аэробика»

Что касается здоровья, то здесь Крысам повезло:

«Крысы обладают крепким здоровьем, они очень активны и энергичны, — утверждает наша ясновидящая. — Кажется, что некоторые крысы никогда не болеют, а если они и заболевают, то, как правило, быстро выздоравливают.

Люди, рожденные в год Крысы, склонны иногда быть агрессивными и нервными, что может легко привести к стрессовым расстройствам. Регулярные физические упражнения могут помочь им расслабиться и избавиться от нервного напряжения. Крысы могут страдать от возможного инсульта или невралгии, поэтому занятия аэробикой также могут помочь им улучшить кровообращение и избавить организм от токсичных химических веществ».

«Хранят верность своим любимым»

Если говорить о любовных и дружеских отношениях, то о таком партнере, как Крыса, можно только мечтать:

«Крысы — это очаровательные, оптимистичные, добрые и общительные люди, которым всегда хватает друзей и поклонников, — уверенно сказала Кажетта. — Когда дело доходит до любви и отношений, они очень сентиментальны, ласковы, терпимы и внимательны. Они обычно относятся к своим партнерам с терпимостью и щедростью и всегда стараются идти на компромиссы. Крысы не очень романтичны, но они любят, защищают и хранят верность своим партнерам и их семьям.

Лучшими партнерами для Крысы считаются представители таких знаков Восточного гороскопа, как Дракон, Обезьяна и Бык».

Мы поздравляем всех Крыс, Мышей и Мышат, а также всех остальных наших читателей, с наступающим Новым годом! Пусть на вашем пути встречаются только умные, добрые и понимающие Крысы!