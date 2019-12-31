«Пусть все хорошее умножится вдвое!»: звезды поздравили наших читателей с наступающим Новым годом

Новогодние поздравления и пожелания – это всегда приятно. Вдвойне приятно, если мы слышим их от известных людей.

Мы попросили знаменитых артистов, чтобы они поздравили читателей Teleprogramma.pro с семейным и просто замечательным праздником — Новым годом!

Эвелина Бледанс: «Желаю достатка!»

«Год Крысы наступает. Это знак моего позапрошлого мужа. Это непростой знак… В этом году всем Крысам повезет, потому что это их год. Они будут очень счастливы. Я желаю в этом году всем читателям, чтобы всего побольше было в доме. Мне кажется, что мышка, крыса – она тащит в дом всякую еду: зернышки, сыр и так далее. Желаю, чтобы в семьях был достаток. Это очень важно. Чтобы родители не отказывали деткам во всяких полезностях, чтобы стол всегда ломился от полезной и вкусной еды, чтобы у деток были красивые наряды, чтобы они ходили в школу, детский сад или институт. Словом — семейного благополучия!».

Алена Кравец, светская львица: «Никогда не отчаиваться!»

«Пожелать хочу самое главное – здоровья, гармонии, чтобы все мечты и желания совпадали с вашими возможностями. Ни при каких обстоятельствах не отчаивайтесь, верьте в себя и свою мечту. Пусть будущий год принесет много-много радости, счастья и всего самого лучшего».

Мария Кожевникова: «Поменьше природных катаклизмов!»

«Хочу пожелать поменьше нехороших природных явлений, потому что уходящий год был очень сложным для нас. В некоторых регионах до сих пор не разобрались с последствиями паводков, многие люди остались без домов… Пусть у каждого будет свой дом, своя крыша над головой, пусть у каждого будет семья, у деток – родители, пусть никто не будет брошен. Самое главное – счастья, простого человеческого счастья!».

Жасмин: «Пусть все хорошее умножится вдвое!»

«Дорогие друзья! 2020 год — год необычный! Я желаю всем вам в новом году все хорошее умножить на 2: счастье, любовь, успех, удачу, богатство! А проблемы и невзгоды умножить на 0! С Новым годом!».

Алексей Воробьев: «Верьте в сказки!»

«Дорогие читатели Teleprogramma.pro! С наступающим вас Новым годом! Хочу пожелать вам в этом году успехов во всех ваших делах! Мы все встречаемся с трудностями в жизни, но если вам вдруг станет непреодолимо тяжело и захочется опустить руки и всё бросить, вспомните, почему и зачем вы начинали! Будьте энергичны, как дети, и так же, как дети, верьте в сказки и в то, что в этой жизни всё возможно!».

Алексей Лукин: «Всем – здоровья!»

«Самое главное, конечно, здоровья. Еще — много улыбок, счастья и тепла, связанного с нашим сериалом».

Наш портал тоже поздравляет всех своих читателей с Новым годом! Пусть сбываются самые заветные мечты, пусть близкие будут здоровы и счастливы, пусть происходят в вашей жизни чудеса!