Дед Мороз для богатых и знаменитых: сколько звезды тратят денег на новогодние удовольствия  

Благо, финансовые возможности позволяют воплотить эту готовность на полную катушку. «Телепрограмма» подсчитала, сколько они тратят на отпрысков в праздник (без учета основного подарка)

Дедушка по вызову: 21 тыс.*

К дочкам ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Дед Мороз и Снегурочка уже пришли: поводили хоровод у елки, выслушали стихи, сыграли в игры, потанцевали и вручили подарки, которые им заранее передали взрослые. Заказала праздник Ксюша в самой модной у звезд компании, которая делает праздники под ключ. Если хотите, чтобы Дедушка со Снегуркой приехали к вам в эксклюзивных расшитых нарядах, за час придется отдать 21 тыс. руб. (дороже артистов из обычных, «народных» агентств раз в пять-шесть). Если выберете обычные костюмы, цена упадет до 14 тыс. Плюс транспортные расходы для поездки в загородные элитные поселки: еще около 1 тыс. руб.

Вечеринка для тинейджеров : от 3 млн

Подрастающих отпрысков и их друзей принято радовать богатой вечеринкой «почти как у взрослых». Отпускать их одних в клуб еще рано, зато ничто не мешает повеселиться дома, под присмотром родителей. Ну или на худой конец арендовать зал в ресторане. Статус мероприятия резко повышает популярный в подростковой среде артист — например, Тима Белорусских (от 1 млн руб.) или рэпер Face (от 2 млн руб.).

Билеты на шоу: бесплатно

Приглашения на новогодние представления, елки, балы, ледовые шоу звездные дети получают бесплатно. Разумеется, им достаются VIP-места в партере — для продюсеров это отличная реклама. Чаще всего в декабре родители отправляют детей на мероприятия с бабушками или нянями.

Наряд на елку: от 100 тыс.

В костюмах мальчиков-зайчиков, супергероев и принцесс звездные дети ходят на утренники в свои частные детсады. А вот, к примеру, на новогоднюю елку «Татлера» наряжаются исключительно в дизайнерские обновки. Так, платье для девочки с модным декором в виде роз от Dolce&Gabbana стоит 75 тыс. руб. Туфельки этой же фирмы — 27 тыс. руб. Пиджак на мальчика Hugo Boss — 21 тыс. руб., брюки этой же марки — 13 тыс. руб. Галстук-бабочка Gucci — 7 тыс. руб. На любые детские праздники звезды наряжают детей в вещи из новых коллекций именитых брендов.

Украсить дом: от 30 тыс.

В декабре у артистов самая пахота: корпоративы да съемки в новогодних огоньках. Как тут найти время, чтобы нарядить елочку? Выручают специализированные фирмы. Многие знаменитости перебрались за город, а там обязательно надо украсить фасад дома и двор. К примеру, особняк Анастасии Волочковой давно сияет гирляндами. А замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, который и без иллюминации вполне себе сказочно выглядит, на время праздника стал и вовсе фантастическим. Стоимость декора зависит от сложности и масштаба задач: при желании и полмиллиона, и миллион можно спустить на разноцветные лампочки. *Здесь и далее цены в рублях.