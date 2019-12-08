Новый год-2020

Блеск от Лободы и платье с запахом от Бони: в чем можно пойти на новогодний корпоратив

Мы подобрали 5 полезных советов от стилистов.

Блеск от Лободы и платье с запахом от Бони: в чем можно пойти на новогодний корпоратив
Свелана Лобода. Фото: КП/Килькин Артем. Виктория Лопырева. Юлия Бороновская. Фото: Роман Полянов.

Платье насыщенного фиолетового цвета будет уместно и на корпоративе, и в новогоднюю ночь. Юлия Барановская иногда даже примеряет фиолетовый парик — на вечеринке он весьма кстати! 

Юлия Бороновская. Фото
Юлия Барановская. Фото: Роман Полянов

Виктория Лопырева напоминает: открывайте одно плечо - и вы сразу на пике моды! 

Виктория Лопырева. Фото
Виктория Лопырева. Фото: Роман Полянов

Виктория Боня выбрала актуальный силуэт платья - с запахом. Причем запах может быть и скромный, как у Вики, и вдоль всего подола.  

ВикторияБоня. Фото
ВикторияБоня. Фото: Инстаграм

Кричащий наряд, как у Светланы Лободы, сделает вас королевой вечеринки. Из актуальных тенденций здесь прозрачность, блеск и красный цвет.  

Свелана Лобода. Фото
Свелана Лобода. Фото: КП/Килькин Артем

Банты во всевозможных вариациях — тренд этой зимы. Тина Канделаки это успешно подтверждает. Декор на платье может быть как контрастным, так и в тон наряду.   

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото: Инстаграм

Полина Гагарина выбрала «блеск металла». И угадала: серебро, золото, зеркальные вставки в нарядах, по прогнозам астрологов и прочих хиромантов, принесут удачу в 2020 году.  

Полина Гагарина. Фото
Полина Гагарина. Фото: Инстаграм

Топ-5 полезных советов 

  1. Год Белой Металлической Крысы рекомендуют встречать в нарядах металлических оттенков и в белом. Кроме того, актуален черный, оттенки синего, яркие цвета в розовой палитре. 
  2. Пайетки— безотказное оружие в сезон вечеринок. И они вернулись в коллекции ведущих брендов.  
  3. Плечи можно открывать, но актуальнее оголять одно плечо. 
  4. Если хотите практичный наряд, то лучше купить что-то из кожи или санималистичнымпринтом — проносите долго. 
  5. При подборе аксессуаров просто равняйтесь на новые коллекции мировых брендов.
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аксесуарыВиктория БоняВиктория ЛопыреваНовый гододеждаПолина ГагаринаСветлана ЛободаТина Канделаки
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Блеск от Лободы и платье с запахом от Бони: в чем можно пойти на новогодний корпоратив
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