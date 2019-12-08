Блеск от Лободы и платье с запахом от Бони: в чем можно пойти на новогодний корпоратив

Платье насыщенного фиолетового цвета будет уместно и на корпоративе, и в новогоднюю ночь. Юлия Барановская иногда даже примеряет фиолетовый парик — на вечеринке он весьма кстати!
Виктория Лопырева напоминает: открывайте одно плечо - и вы сразу на пике моды!
Виктория Боня выбрала актуальный силуэт платья - с запахом. Причем запах может быть и скромный, как у Вики, и вдоль всего подола.
Кричащий наряд, как у Светланы Лободы, сделает вас королевой вечеринки. Из актуальных тенденций здесь прозрачность, блеск и красный цвет.
Банты во всевозможных вариациях — тренд этой зимы. Тина Канделаки это успешно подтверждает. Декор на платье может быть как контрастным, так и в тон наряду.
Полина Гагарина выбрала «блеск металла». И угадала: серебро, золото, зеркальные вставки в нарядах, по прогнозам астрологов и прочих хиромантов, принесут удачу в 2020 году.
Топ-5 полезных советов
- Год Белой Металлической Крысы рекомендуют встречать в нарядах металлических оттенков и в белом. Кроме того, актуален черный, оттенки синего, яркие цвета в розовой палитре.
- Пайетки— безотказное оружие в сезон вечеринок. И они вернулись в коллекции ведущих брендов.
- Плечи можно открывать, но актуальнее оголять одно плечо.
- Если хотите практичный наряд, то лучше купить что-то из кожи или санималистичнымпринтом — проносите долго.
- При подборе аксессуаров просто равняйтесь на новые коллекции мировых брендов.