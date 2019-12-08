Блеск от Лободы и платье с запахом от Бони: в чем можно пойти на новогодний корпоратив

Мы подобрали 5 полезных советов от стилистов.

Платье насыщенного фиолетового цвета будет уместно и на корпоративе, и в новогоднюю ночь. Юлия Барановская иногда даже примеряет фиолетовый парик — на вечеринке он весьма кстати!

Виктория Лопырева напоминает: открывайте одно плечо - и вы сразу на пике моды!

Виктория Боня выбрала актуальный силуэт платья - с запахом. Причем запах может быть и скромный, как у Вики, и вдоль всего подола.

Кричащий наряд, как у Светланы Лободы, сделает вас королевой вечеринки. Из актуальных тенденций здесь прозрачность, блеск и красный цвет.

Банты во всевозможных вариациях — тренд этой зимы. Тина Канделаки это успешно подтверждает. Декор на платье может быть как контрастным, так и в тон наряду.

Полина Гагарина выбрала «блеск металла». И угадала: серебро, золото, зеркальные вставки в нарядах, по прогнозам астрологов и прочих хиромантов, принесут удачу в 2020 году.

Топ-5 полезных советов