6 интересных идей, как нарядить новогоднюю елку от Елены Ксенофонтовой 

У звезды сериала «Кухня. Война за отель» Елены Ксенофонтовой необычное увлечение - она обожает наряжать елки.

Благодаря стараниям актрисы они превращаются в настоящие дизайнерские шедевры.

Многие из своих елочных композиций Елена делает специально для детей — Тимофея и Софьи.

Эту красавицу Елена сделала в начале ноября. Поклонники актрисы могли увидеть ее в спектакле с участием Ксенофонтовой «Наталья Петровна читает пьесу, которую сама написала/ПТИЦА ЛЮБА».

Название этой композиции — «Сафари». Артистка сделала ее для сына. «Он доволен! — написала в Инстаграме Елена. — Я… почти».

Елка, висящая на потолке вверх тормашками, — а кто сказал, что так нельзя? Сия яркая конструкция выступает под именем «Моцарт. Вдохновение».

«Еще одна моя фантазия - «В коробке с карандашами»… - пишет актриса. - Карандаши настоящие. Животные из дерева. Елочки - керамика. Шарики из стекла. Идея и все остальное - я!»

А эта работа называется «СНЕЖНЫЙ ИЮНЬ, или ВЛЮБЛЕННОСТЬ ПОСЛЕ СОРОКА». «Не задавайте лишних вопросов, просто улыбайтесь!» — призывает Елена.