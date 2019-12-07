Новый год-2020

6 интересных идей, как нарядить новогоднюю елку от Елены Ксенофонтовой 

У звезды сериала «Кухня. Война за отель» Елены Ксенофонтовой необычное увлечение - она обожает наряжать елки.  

6 интересных идей, как нарядить новогоднюю елку от Елены Ксенофонтовой 
Актриса Елена Ксенофонтова. Фото: Инстаграм

Благодаря стараниям актрисы они превращаются в настоящие дизайнерские шедевры.

Многие из своих елочных композиций Елена делает специально для детей — Тимофея и Софьи.

Эту красавицу Елена сделала в начале ноября. Поклонники актрисы могли увидеть ее в спектакле с участием Ксенофонтовой «Наталья Петровна читает пьесу, которую сама написала/ПТИЦА ЛЮБА». 

Фото
Фото: Инстаграм

Название этой композиции — «Сафари». Артистка сделала ее для сына. «Он доволен! — написала в Инстаграме Елена. — Я… почти». 

Фото
Фото: Инстаграм 

Елка, висящая на потолке вверх тормашками, — а кто сказал, что так нельзя? Сия яркая конструкция выступает под именем «Моцарт. Вдохновение». 

Фото
Фото: Инстаграм

«Еще одна моя фантазия - «В коробке с карандашами»… - пишет актриса. - Карандаши настоящие. Животные из дерева. Елочки - керамика. Шарики из стекла. Идея и все остальное - я!» 

Фото
Фото: Инстаграм

А эта работа называется «СНЕЖНЫЙ ИЮНЬ, или ВЛЮБЛЕННОСТЬ ПОСЛЕ СОРОКА». «Не задавайте лишних вопросов, просто улыбайтесь!» — призывает Елена. 

Фото
Фото: Инстаграм
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Тэги:

Ёлкаелочные игрушкиНовый год 2020
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6 интересных идей, как нарядить новогоднюю елку от Елены Ксенофонтовой 
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