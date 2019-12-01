«Золотое кольцо», Турция, Чехия, Польша: где можно отметить Новый год и не разориться

Куда отправиться для встречи Нового года «среднестатистическому» россиянину? Ведь хочется получить от праздничной поездки максимум впечатлений, при этом не выходя за рамки скромного бюджета.

Мы поинтересовались у директора туристической фирмы «МАЙЯ-турс» Людмилы Неретиной, какие направления в этом году считаются наиболее интересными и доступными для большинства россиян.

Отдых в России: «Цены примерно одинаковые в Сочи, Подмосковье, Питере»

«Если говорить об отдыхе в России, то зависит от количества дней, — предупредила Людмила Алексеевна. — Можно поехать только на Новый год, то есть на 3-4 ночи, цены начинаются от 3-4 тысяч рублей. Цены примерно одинаковые – что в Сочи, что в Подмосковье, что в Питере. Это, конечно, без дороги – только проживание и питание, новогодний банкет будет оплачиваться дополнительно».

Казань – популярное направление

Людмила Неретина обратила наше внимание на такое туристическое направление, как Казань, — сюда в последнее время приезжает все больше россиян из разных городов:

«Есть экономичные туры – например, «Новогодняя мозаика» на 4 дня в Казань (с 31 декабря по 3 января) обойдется вам в 7700 рублей, сюда входит проживание в отеле, питание и экскурсионная программа.

Чуть поинтереснее, но и чуть дороже трехдневная программа в Казани, стоимость которой начинается от 10 500 рублей на 3 дня».

«Золотое кольцо» — это безумно красиво!»

«Очень интересную зимнюю программу мы предлагаем по Золотому кольцу России, — добавила Людмила Неретина. — Это безумно красиво – все города, которые входят в «Золотое кольцо», особенно, если будет снег, а он в этих местах на Новый год и Рождество практически всегда есть. Четырехдневная программа стоит 15 000 рублей.

Это может быть экскурсионная программа с выездом из Москвы на автобусе по городам «Золотого кольца». А если вы выберете отдых в отеле, например, в Суздале или Владимире, то это обойдется в сумму от 5 тысяч рублей».

Ближнее зарубежье — Беларусь

Еще одно востребованное направление для новогоднего отдыха, по словам директора «МАЙЯ-турс», — это Беларусь.

«Людям очень нравится ездить в эту страну, — подчеркнула Людмила Неретина. — Самый экономичный вариант – 7-дневный автобусный тур из Москвы, стоимость которого начинается от 20 тысяч рублей. Выезд – 30 декабря или 2 января. Кроме того, есть программа с выездом из Волгограда, 29 тысяч рублей она стоит.

Семьям с детьми обязательно понравится программа «В гости к белорусскому Деду-Морозу», железнодорожным переездом из Москвы на 5 дней, стоит 24 800 рублей. Выезд – со 2 по 6 января на 5 дней».

В теплые страны – Турция лидирует

Мы спросили Людмилу Алексеевну – какую страну выбрать тем россиянам, которые хотят понежиться под теплым солнцем?

«Если люди хотят в тепло, то самым экономичным вариантом будет, конечно, Турция, — ответила директор турагентства. — В Турцию на Новый год летают самолеты практически из всех областных городов, и полный пакет с перелетом начинается от 19 тысяч рублей, это отели 3-4 звезды с полным питанием.

От 21 тысячи начинаются пакеты 5 звезд. Многие любят ездить на Новый год в Турцию. В полный пакет входит проживание и питание, в Турции будет тепло, хотя в море купаться, конечно, не получится, но практически во всех отелях есть бассейны.

На питание деньги тратить не нужно, банкет входит в стоимость тура, анимационная программа, детские клубы работают. Экскурсионная программа интересная. Можно съездить погулять по Анталии, это очень красивый город, посетить торговые центры, съездить с детьми в дельфинарий, в парк развлечений».

Горнолыжные курорты – от Сочи до Словении и Болгарии

Если вы любите кататься на горных лыжах, но итальянские и швейцарские курорты кажутся вам слишком дорогими, можно сделать выбор в пользу сочинских отелей или отправиться в Словению или Болгарию, — по словам Людмилы Неретиной, это самые бюджетные варианты:

«В «Сочи Парк Отель» сейчас действует скидка, если раньше предлагали за 15 тысяч, то сейчас можно купить тур за 10 тысяч рублей. На горнолыжном курорте Красная Поляна отдых обойдется, конечно, дороже.

Если вас интересуют недорогие европейские горнолыжные курорты, то можно поехать в Словению или Болгарию, здесь цены начинаются от 15 тысяч рублей за пакет».

Новогодняя сказка в Европе или Новый год по-армянски?

На наш вопрос о бюджетных турах в Европу директор компании «МАЙЯ-турс» ответила:

«Чехия считается сравнительно недорогой страной, но на Новый год цены все равно повысятся, недельный тур обойдется в сумму от 23 тысяч рублей. Недорогой тур можно купить в Польшу.

А вообще у нас в последнее время стали популярными такие направления, как Армения и Азербайджан.

Чтобы встретить Новый год в Армении, можно приобрести 8-дневную программу, которая стоит от 23 тысяч рублей, с питанием и проживанием, очень интересная программа, людям нравится. Еще у нас есть предложение «Ирония судьбы, или С Новым годом по-армянски!», от 31 тысячи рублей, тоже очень интересная».

А какое направление кажется вам наиболее интересным, что вы выбрали бы для себя и своей семьи?