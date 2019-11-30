Блеск, пайетки, стразы: в какой одежде лучше всего встретить Новый 2020 год 

Правильно это или нет – вопрос спорный. Но, согласитесь, так гораздо интереснее! Например, наступающий 2020 год, как утверждают астрологи, будет годом Белой Металлической Крысы (Мыши). А значит, в приоритете для праздничных платьев – белый, серый, бежевый, стальной оттенки, цвет слоновой кости.

Дизайнер Сергей Никулин: «Ткань с люрексом и бархат, стразы и пайетки!»

А что думают об этом стилисты? Мы спросили, как лучше нарядиться на Новый год у дизайнера одежды Сергея Никулина.

(Ирина Салтыкова для участия в записи новогодней программы выбрала черное бархатное платье).

«Новый год такой уютный, теплый и в то же время сказочный праздник, — заметил Сергей. — Независимо от того, будете вы встречать Новый год дома, в ресторане или каком-то ночном клубе, я бы рекомендовал выбрать для праздника наряд из трендовых материалов – бархата, ткани с люрексом.

(Длинноногим девушкам, как Кети Топурия, очень подойдет черное блестящее мини-платье).

(Певица Зара посетила торжество в честь канала МУЗ-ТВ в очень новогоднем платье, усыпанном блестками и пайетками).

(Очень празднично выглядит и платье Жасмин).

(Не пожалела пайеток и Ирина Нельсон).

И, конечно, не забудьте о буйстве блестящих аксессуаров и бижутерии: сережек, бус, подвесок… Очень празднично и по-новогоднему выглядит платье, украшенное стразами и пайетками. Не бойтесь перестараться со стразами – в новогоднюю ночь их много не бывает!».

«В моде – фасоны из 70-х»

«Если говорить о фасонах, то самым актуальным направлением сегодня можно считать стиль 70-х годов, дизайнеры выбрали для новогодней ночи именно эту тему. От меня лично – обратите внимание на платья в стиле «Мэри Поппинс», — посоветовал Сергей Никулин.

Платье, костюм – или комбинезон?

(На стройной фигуре Кети Топурия отлично сидит элегантный брючный костюм).

(Для записи в программе «Танцы! Елка! Новый год!» певица Согдиана выбрала узкие брюки и богато украшенный топ глубокого синего цвета).

(Мария Вебер предпочла платью – стильный брючный костюм).

(Брюки с топом – очень подходящий новогодний наряд, считают девушки из группы «ВИА Гра»).

В последнее время все чаще можно увидеть на новогодней вечеринке девушек не в платьях, а в каких-то интересных костюмах или комплектах. Мы спросили, что думает Сергей Никулин о выборе наряда.

«Интересно смотрятся комплекты «юбка плюс топ», — подтвердил дизайнер, — очень актуальны комбинезоны, а если вам по душе классический вариант – примерьте юбку с блузой или брюки с блузой. Отличный выбор – брючный костюм.

При этом необходимо помнить о равновесии: пышная юбка хорошо сочетается с облегающей блузкой, и наоборот – если юбка узкая, то верх лучше подобрать отделанный жабо, рюшами. С широкой, объемной блузой я бы советовал надеть прямого покроя брюки или узкие лосины, вариант – юбка-карандаш».

Цвета и принты

(В новогоднем эфире МУЗ-ТВ Инна Маликова появится в очаровательном сиреневом платье из блестящей ткани).

По мнению астрологов, для встречи Нового года Белой Металлической Крысы подойдут наряды серого, белого, бежевого, стального цвета. Но ведь не всем идут эти цвета – многим хочется надеть платье яркого оттенка! Дизайнер Сергей Никулин – только «за»:

«Для новогодней ночи я бы рекомендовал выбрать наряды алого, бордо, изумрудно-зеленого цвета, актуален также глубокий синий.

(Анита Цой выбрала для записи новогодней программы блестящее платье с абстрактными принтами).

Если говорить о принтах, то этой зимой актуальна клетка. А еще интересно смотрится, условно говоря, психоделический принт – какой-нибудь коллаж из несочетающихся на первый взгляд форм, портретов, необычных фигур, мультяшных героев, — словом, нечто фееричное.

А вообще я всегда говорю, что я не за моду, а за стиль, — подвел итог Сергей Никулин, — так что выбирайте то, что подходит именно вам, что вас украшает и подчеркивает ваши достоинства. Мода приходит и уходит, а стиль – это то, что остается с вами!».

А вы собираетесь придерживаться правил восточного гороскопа при выборе новогоднего наряда? Или будете руководствоваться только своим вкусом?