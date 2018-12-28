Худшие подарки на Новый год, или Как не подложить свинью знакомым и коллегам

Всех нас с детства учили, что дареному коню в зубы не смотрят. Но кто следует этому принципу? Всегда хочется получить на Новый год что-то приятное и нужное. И сделать презент, который заставит улыбаться, тоже дорогого стоит.

Портал Teleprogramma.pro расскажет, как не подложить свинью коллегам и знакомым. Мы составили рейтинг самых плохих подарков, основываясь на мнении людей в интернете.

Подарок с намеком

Дезодорант, антицеллюлитный крем, зубной набор… Средства для гигиены и поддержания тела в форме каждый человек выбирает на свой вкус. Они могут восприниматься как подарки с намеком, поэтому такие вещи лучше не дарить.

Мягкие игрушки

Про мужчин, которые дарят мягкие игрушки, рассказывают анекдоты… Ну, кому нужны эти пылесборники? Исключение составляют дети.

Неоригинальный подарок

Многие дарят своим знакомым и партнерам календари на будущий год. Это банально. Не исключено, что свинка на вашем календарике никогда не увидит свет, погрузившись на дно тумбочки.

В России носки — уже подарок

Помните анекдот про то, что в Америке подарки кладут в носки, а в России носки — уже подарок? И шутка №2 по популярности: «Хозяин подарил Доби носок. Теперь Доби свободен». В общем, вы поняли, почему носки — плохой подарок.

Сувенир с символикой Нового года

Сувениры — прекрасный подарок для знакомых и коллег. Во-первых, вы не потратите много денег, во-вторых проявите внимание к людям. Но не покупайте сувениры с символикой наступающего года. По сути, это подарок-однодневка. Лучше обратите внимание на «вечные» символы праздника: Дед Мороз, Снегурочка, снежинка и т.д.

Для полетов нужна метла, а не швабра

Хотя, что уж греха таить, и метла, и швабра — это ужасные подарки. Исключение может быть в одном случае: если женщина попросила подарить ей швабру. Хотя такую женщину встретить сложно…

Фотоальбом — подарок, который будет пылиться в кладовке

Сейчас мало кто распечатывает фотографии. Как правило, люди хранят снимки на электронных носителях. Популярностью пользуются фотоальбомы ручной работы. Если у вас нет лишних 5 тысяч рублей, чтобы заказать оригинальный подарок, то лучше отказаться от этой идеи.