Новый год-2019 Худшие подарки на Новый год, или Как не подложить свинью знакомым и коллегам
Новый год-2019

Худшие подарки на Новый год, или Как не подложить свинью знакомым и коллегам

Анастасия Морылева

Некоторые презенты можно делать только людям с хорошим чувством юмора.

Всех нас с детства учили, что дареному коню в зубы не смотрят. Но кто следует этому принципу? Всегда хочется получить на Новый год что-то приятное и нужное. И сделать презент, который заставит улыбаться, тоже дорогого стоит.

Портал Teleprogramma.pro расскажет, как не подложить свинью коллегам и знакомым. Мы составили рейтинг самых плохих подарков, основываясь на мнении людей в интернете.

Подарок с намеком

Дезодорант, антицеллюлитный крем, зубной набор… Средства для гигиены и поддержания тела в форме каждый человек выбирает на свой вкус. Они могут восприниматься как подарки с намеком, поэтому такие вещи лучше не дарить.

Худшие подарки на Новый год
Зубной набор может расцениваться как подарок с намеком.
Фото: joom

Мягкие игрушки

Про мужчин, которые дарят мягкие игрушки, рассказывают анекдоты… Ну, кому нужны эти пылесборники? Исключение составляют дети.

Худшие подарки на Новый год
Мягкая игрушка будет хорошим подарком для ребенка. Во всех остальных случаях — нет.
Фото: joom

Неоригинальный подарок

Многие дарят своим знакомым и партнерам календари на будущий год. Это банально. Не исключено, что свинка на вашем календарике никогда не увидит свет, погрузившись на дно тумбочки.

Худшие подарки на Новый год
Календарь на будущий год — неоригинальный подарок, поэтому его не оценят по достоинству.
Фото: ebay.com

В России носки — уже подарок

Помните анекдот про то, что в Америке подарки кладут в носки, а в России носки — уже подарок? И шутка №2 по популярности: «Хозяин подарил Доби носок. Теперь Доби свободен». В общем, вы поняли, почему носки — плохой подарок.

Худшие подарки на Новый год
Если вам не прислуживает Доби, то не выбирайте носки в качестве новогоднего подарка.
Фото: joom

Сувенир с символикой Нового года

Сувениры — прекрасный подарок для знакомых и коллег. Во-первых, вы не потратите много денег, во-вторых проявите внимание к людям. Но не покупайте сувениры с символикой наступающего года. По сути, это подарок-однодневка. Лучше обратите внимание на «вечные» символы праздника: Дед Мороз, Снегурочка, снежинка и т.д.

Худшие подарки на Новый год
Сувениры с символами Нового года — не лучший подарок.
Фото: ebay.com

Для полетов нужна метла, а не швабра

Хотя, что уж греха таить, и метла, и швабра — это ужасные подарки. Исключение может быть в одном случае: если женщина попросила подарить ей швабру. Хотя такую женщину встретить сложно…

Худшие подарки на Новый год
Любая женщина превратится в ведьму после такого подарка.
Фото: ozon

Фотоальбом — подарок, который будет пылиться в кладовке

Сейчас мало кто распечатывает фотографии. Как правило, люди хранят снимки на электронных носителях. Популярностью пользуются фотоальбомы ручной работы. Если у вас нет лишних 5 тысяч рублей, чтобы заказать оригинальный подарок, то лучше отказаться от этой идеи.

Худшие подарки на Новый год
Сейчас люди хранят фото в электронном виде, поэтому такой подарок будет не кстати.
Фото: ozon
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Чаще всего мы экономим на знакомых, поэтому им в подарок могут достаться носки. Фото: кадр из к/ф "Очень плохие мамочки 2" кадр из к/ф "Очень плохие мамочки 2"
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